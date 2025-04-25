Хочу п'ять: Джамала відповіла на хейт з приводу третьої дитини

Джамала чесно і гідно відповіла на ненависть до дітей.

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Джамала із синами / колаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaaa

Коротко:

Де з'явилася Джамала

Як вона відповіла на хейт

Українська популярна співачка Джамала відповіла на рейт щодо того, що вона народила свого третього сина Аліма через те, щоб її чоловік мав змогу виїхати з України та звільнити свого чоловіка від мобілізації.

За інформацією ТСН, Джамала з'явилася на премії YUNA з усією сім'єю - з чоловіком Бекіром і двома синами, 7-річним Еміром-Рахманом і 4-річним Селімом-Гіраєм. Джамала утрималася від того, щоб робити публічний вихід своєму молодшому синові.

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Джамала хоче 5 дітей / Фото скріншот

За словами Джамали, їй дуже просто відповісти на хейт, адже ще до війни вона публічно озвучувала, яку кількість дітей вона хоче мати.

"Вам потрібно переглянути мої інтерв'ю, які я давала ще до війни, щоб спростувати якусь подібну думку. Якщо не помиляюся, в коментарі Осадчій я говорила, що як мінімум хочу п'ять дітей. Тому ще йду, - відповіла Джамала.

Джамала / instagram.com/jamalajaaaa

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Як раніше писав Главред, Джамала зізналася, який божевільний вчинок вона зробила останнім часом. В інтерв'ю співачка розповіла про материнство, творчість і життя під час війни після концерту Наді Дорофєєвої, який відвідала і Джамала.

Раніше також Джамала перерахувала українських артистів, які, на її думку, могли б принести Україні перемогу на конкурсі.

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