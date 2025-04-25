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Хочу п'ять: Джамала відповіла на хейт з приводу третьої дитини

Олена Кюпелі
25 квітня 2025, 22:55
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Джамала чесно і гідно відповіла на ненависть до дітей.
Джамала із синами
Джамала із синами / колаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaaa

Коротко:

  • Де з'явилася Джамала
  • Як вона відповіла на хейт

Українська популярна співачка Джамала відповіла на рейт щодо того, що вона народила свого третього сина Аліма через те, щоб її чоловік мав змогу виїхати з України та звільнити свого чоловіка від мобілізації.

За інформацією ТСН, Джамала з'явилася на премії YUNA з усією сім'єю - з чоловіком Бекіром і двома синами, 7-річним Еміром-Рахманом і 4-річним Селімом-Гіраєм. Джамала утрималася від того, щоб робити публічний вихід своєму молодшому синові.

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Джамала дала чесне інтерв'ю
Джамала хоче 5 дітей / Фото скріншот

За словами Джамали, їй дуже просто відповісти на хейт, адже ще до війни вона публічно озвучувала, яку кількість дітей вона хоче мати.

"Вам потрібно переглянути мої інтерв'ю, які я давала ще до війни, щоб спростувати якусь подібну думку. Якщо не помиляюся, в коментарі Осадчій я говорила, що як мінімум хочу п'ять дітей. Тому ще йду, - відповіла Джамала.

Джамала
Джамала / instagram.com/jamalajaaaa

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Як раніше писав Главред, Джамала зізналася, який божевільний вчинок вона зробила останнім часом. В інтерв'ю співачка розповіла про материнство, творчість і життя під час війни після концерту Наді Дорофєєвої, який відвідала і Джамала.

Раніше також Джамала перерахувала українських артистів, які, на її думку, могли б принести Україні перемогу на конкурсі.

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Хто така Джамала?

Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й акторка, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

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