Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

США можуть остаточно вийти із мирних переговорів: що буде "останньою краплею"

Юрій Берендій
26 квітня 2025, 03:03
348
Вихід США із переговорів щодо досягнення миру в Україні не зможе сильно вплинути на хід війни, зазначив аналітик.
США можуть остаточно вийти із мирних переговорів: що буде 'останньою краплею'
Що стане останньою краплею для виходу США з переговорів / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Загородній:

  • США не вдається досягти успіху в питання миру в Україні
  • Росія маніпулює темою перемир'я
  • Останньою краплею для США може стати що завгодно

США протягом останнього часу деталі частіше заявляють про можливість виходу із переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Про те, що може стати останньою краплею для США в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

На його думку, у США справи й без того йдуть невдало, але там, як завжди, шукатимуть винних довкола, а не визнаватимуть власні помилки. Суть у тому, що коли Сполучені Штати припустили можливість виходу з переговорів, це викликало нервову реакцію з боку Росії, адже одразу ж почалися маніпуляції темою "перемир’я".

"Усе-таки Росії потрібно, щоб 9 травня пройшло спокійно, щоб гості, які приїдуть до Москви, не дивилися нервово в небо, виглядаючи українські дрони. РФ занервувала, тому що Трамп створює ситуацію невизначеності, а це завжди нервує росіян. Вони не розуміють, як усе розгорнеться", - сказав він.

Загородній пояснив, що адміністрація Байдена була цілком зручною для Москви, адже все було прогнозовано — Байден просував "зелену енергетику", високі ціни на нафту були йому вигідні, а Росія мала можливість безперешкодно торгувати енергоносіями. У довгостроковій перспективі Кремль міг розраховувати на перевагу у війні.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про вихід США з переговорів, наслідки визнання Криму російським і удар обвалу цін на нафту по Росії:

Інакша ситуація з Трампом, бо він не підтримує "зелену енергетику", вважаючи її витвором демократів, натомість розвиває власний видобуток нафти й має власне бачення ролі США в Європі.

"Якщо змусити Європу зняти санкції, це означає, що Росія продаватиме більше нафти і газу європейцям. А хто у нас сьогодні найбільше нафти і газу продає Європі? Ви будете сміятися, але американці. Навіщо їм там взагалі Росія?", - вказує він.

Політичний експерт підкреслив, що для США в нинішній ситуації практично не залишилося вдалих варіантів, окрім як повернутися до тісної співпраці з євроатлантичними партнерами. Без Європи справи не йдуть, процеси буксують, і без підтримки європейських союзників досягти результатів не вдається.

""Останньою краплею" для Штатів може бути що завгодно. США хоч сьогодні можуть сказати, що виходять із переговорного процесу і займаються далі своїми справами. Нехай виходять. Адже Україна зараз у значно кращій ситуації, ніж у 2022 році, коли теж не було жодних перемовин. Тепер в України є своя оборонка, яку потрібно й надалі посилювати, а для цього потрібно знімати обмеження з експорту для нашої зброї, щоб експортувати зброю, рухати економіку, завантажувати наші підприємства і входити в союз із тими країнами, з якими ми взаємозалежні", - стверджує він.

Загородній акцентує увагу на тому, що, наприклад, Норвегія має отримати пріоритет у формуванні допомоги, оскільки володіє фінансовими ресурсами і потенційно здатна профінансувати значну частину потреб, пов’язаних із війною. Швеція, у свою чергу, має потужності в галузі електроніки. Якщо існують проблеми з двигунами для літаків Gripen через американське походження, виробництво можна перенести на українську "Мотор Січ". Це, на думку експерта, приклад раціонального підходу до поглиблення співпраці з тими державами, з якими Україна має взаємну зацікавленість та потенціал до стратегічного партнерства.

"І тоді виникає питання, а навіщо нам взагалі американські компанії потрібні на території України, якщо від них толку нуль? Ось толк від французької Total, яка теж видобуває нафту, є. У нас із ними є взаємозалежність. Навіщо нам американці в атомній енергетиці? Є французи, нехай вони будують реактори, заводять цикли, беруть уранові рудники у нас. У них є технології, які можуть замінити американські. Так спокійно і прагматично потрібно діяти, а не читати новини з валеріанкою в одній руці і корвалолом в іншій. Потрібно розуміти, що все це просто понти", - резюмував аналітик.

США можуть остаточно вийти із мирних переговорів: що буде 'останньою краплею'
Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що навіть якщо Сполучені Штати вирішать відійти від участі в мирному процесі, вони все одно будуть стикатися з наслідками війни між Росією та Україною у глобальному контексті, адже ця війна впливає на багато сфер міжнародної політики й безпеки, і уникнути її наслідків Вашингтон не зможе.

Тим часом експрезидент США Дональд Трамп в інтерв'ю Time заявив, що, Крим залишиться під контролем Росії. Він знову звинуватив Україну у нібито провокуванні війни та наголосив, що лише він здатен зупинити російську агресію.

Крім того, Трамп підкреслив, що бачить реальну перспективу укладення мирної угоди між Україною та Росією та переконаний, що президент РФ Володимир Путін врахує на його позицію щодо припинення ударів. Він також додав, що має свій власний дедлайн для досягнення такої угоди.

Інші новини:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп мирне врегулювання Тарас Загородній мирні переговори
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Їхнє життя обірвалось миттєво: у Павлограді загинули донечка та батько

Їхнє життя обірвалось миттєво: у Павлограді загинули донечка та батько

01:11Україна
Він повинен був будувати літаки: у Києві ракета вбила 17-річного Даню та його батьків

Він повинен був будувати літаки: у Києві ракета вбила 17-річного Даню та його батьків

23:37Україна
Трамп звинуватив Зеленського у затримці і вимагає "негайно" підписати угоду з США

Трамп звинуватив Зеленського у затримці і вимагає "негайно" підписати угоду з США

23:02Політика
Реклама

Популярне

Більше
Заморозки -6 градусів вдарять в Україні: синоптик назвав дату найхолоднішої погоди

Заморозки -6 градусів вдарять в Україні: синоптик назвав дату найхолоднішої погоди

Дощі з грозами накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

Дощі з грозами накриють Україну: у яких областях будуть сильні опади

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні

Пошарпаний Костянтин Меладзе з'явився на публіці

Пошарпаний Костянтин Меладзе з'явився на публіці

Секрет про який мовчали - розкрито: який був реальний курс долара в СРСР

Секрет про який мовчали - розкрито: який був реальний курс долара в СРСР

Останні новини

04:30

"Цунамі запущено": експерт заінтригував, який удар чекає на РФ вже за два місяці

04:00

В Україні подешевшає низка популярних продуктів: коли чекати на обвал цін

03:30

"Тунелю немає, скрізь глухий кут": Загородній дав тривожний прогноз щодо війни в Україні

03:03

США можуть остаточно вийти із мирних переговорів: що буде "останньою краплею"Відео

02:23

Гороскоп на завтра 27 квітня: Овнам - вигідна угода, Дівам - відпочинок

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травніУкраїну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні
01:11

Їхнє життя обірвалось миттєво: у Павлограді загинули донечка та батькоФото

00:00

Навіщо в храмах підвішували страусині яйця - розгадка таємниці під склепінням

25 квітня, п'ятниця
23:37

Він повинен був будувати літаки: у Києві ракета вбила 17-річного Даню та його батьківФотоВідео

23:02

Трамп звинуватив Зеленського у затримці і вимагає "негайно" підписати угоду з США

Реклама
22:55

Хочу п'ять: Джамала відповіла на хейт з приводу третьої дитини

22:07

"Червоні лінії" для водія - що патрульні не мають права робити при зупинці авто

21:28

"Дипломатія повинна спрацювати": гучна заява Зеленського про наближення тиші для України

21:26

Чарівна паличка для шкіри - що таке праймер і як правильно його використовувати

21:14

Зірка "Ангелів Чарлі" ошелешила своїм недоглянутим виглядом

21:03

Україна не має сил для звільнення Криму - Зеленський

20:25

10 речей, які повинен знати кожен перед тим, як заводити котів чи собак

20:10

Чи визнає Україна окуповані території російськими - Зеленський відповів Трампу

20:00

Підрив генерала в РФ та заяви Трампа про Крим: головні новини України (дайджест)

19:49

Дощі з грозами та заморозки: які регіони атакує штормова погода

19:34

Кущі потонуть у квітах: як обрізати 4 види троянд, щоб вони цвіли інтенсивно

Реклама
19:26

Війна в Україні завершиться у 2025 році - прогноз МВФ

19:25

Що відомо про зустріч Потапа і Каменських на тлі чуток про розлучення - деталі

19:20

Алкоголь і наркотики: продюсер видав правду про українського співака

19:01

РФ може відновити прямі переговори з Україною: про що домовились Путін і Віткофф

19:00

Пряник замість батога: чому Путіну рано радіти через зняття санкцій СШАПогляд

18:39

Як позбутися від молі в шафах: лише одна рослина допоможе забути про шкідників

18:39

Абсолютний лідер: яке ім'я є найпопулярнішим в світі

18:08

Порошенко розповідає в Європі про диктатуру в Україні, граючи на руку російській пропаганді – експерт

17:44

Зациклені на режимі: в ГУР назвали 3 найбільші страхи Кремля

17:41

Курс долара різко злетить, а євро трохи обвалиться: курс валют на 28 квітня

17:39

Активісту Шабуніну найближчим часом можуть вручити підозру за ухиляння від армії – ЗМІ

17:28

Водіям на замітку: як зміняться штрафи за перевищення швидкості в травні

17:02

Більшість іноземних деталей ракети, якою РФ атакувала Київ, із США - Зеленський

16:53

Майже 50 грн за євро: експерт ошелешив прогнозом щодо курсу валют на травень

16:46

"Стрибок" цін у травні: відомо, які види м’яса подорожчають найбільше

16:39

Справжній зорепад можливостей: ТОП-5 знаків, яким усміхнеться доля у травні

16:30

Де заховане правильне число 24: лише геній його помітить за 5 секунд

16:10

Алсу уклала "мирову" з колишнім чоловіком Абрамовим

15:59

Сигарети рекордно дорожчають: чому ціна вже "перевалила" за 120 гривень

15:55

"Давайте їм не допомагати": у МЗС відповіли на маніпуляції з "мирними планами"

Реклама
15:46

Бур'яни у дворі зникнуть за ніч, якщо обприскати їх одним кухонним засобом

15:40

Як перестати прокидатись вночі: жінка поділилась давньоєгипетським методом

15:24

"Пролунали гучні постріли": МАГАТЕ опинилися в епіцентрі стрілянини на ЗАЕС

15:12

Жодного сліду не залишиться: 7 кроків, щоб прибрати запах сечі з килимаВідео

15:05

Світла субота: як треба готуватися поминати померлих 26 квітня

15:02

Україна може оголосити дефолт вже в травні: що це означає і чого чекати українцям

14:55

Чи захопили окупанти "панівні висоти" у Часовому Яру: важлива заява ЗСУ

14:12

Для чого потрібен вазелін: 12 способів його застосування, які здивують

14:09

Україна без НАТО, але в ЄС: що Віткофф пропонував Україні на переговорах у Парижі

14:06

У Брянську підірвали провідного російського конструктора – що відомо

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти