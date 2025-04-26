США можуть остаточно вийти із мирних переговорів: що буде 'останньою краплею'

Вихід США із переговорів щодо досягнення миру в Україні не зможе сильно вплинути на хід війни, зазначив аналітик.

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Що стане останньою краплею для виходу США з переговорів / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Загородній:

США не вдається досягти успіху в питання миру в Україні

Росія маніпулює темою перемир'я

Останньою краплею для США може стати що завгодно

США протягом останнього часу деталі частіше заявляють про можливість виходу із переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Про те, що може стати останньою краплею для США в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

На його думку, у США справи й без того йдуть невдало, але там, як завжди, шукатимуть винних довкола, а не визнаватимуть власні помилки. Суть у тому, що коли Сполучені Штати припустили можливість виходу з переговорів, це викликало нервову реакцію з боку Росії, адже одразу ж почалися маніпуляції темою "перемир’я".

"Усе-таки Росії потрібно, щоб 9 травня пройшло спокійно, щоб гості, які приїдуть до Москви, не дивилися нервово в небо, виглядаючи українські дрони. РФ занервувала, тому що Трамп створює ситуацію невизначеності, а це завжди нервує росіян. Вони не розуміють, як усе розгорнеться", - сказав він.

Загородній пояснив, що адміністрація Байдена була цілком зручною для Москви, адже все було прогнозовано — Байден просував "зелену енергетику", високі ціни на нафту були йому вигідні, а Росія мала можливість безперешкодно торгувати енергоносіями. У довгостроковій перспективі Кремль міг розраховувати на перевагу у війні.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про вихід США з переговорів, наслідки визнання Криму російським і удар обвалу цін на нафту по Росії:

Інакша ситуація з Трампом, бо він не підтримує "зелену енергетику", вважаючи її витвором демократів, натомість розвиває власний видобуток нафти й має власне бачення ролі США в Європі.

"Якщо змусити Європу зняти санкції, це означає, що Росія продаватиме більше нафти і газу європейцям. А хто у нас сьогодні найбільше нафти і газу продає Європі? Ви будете сміятися, але американці. Навіщо їм там взагалі Росія?", - вказує він.

Політичний експерт підкреслив, що для США в нинішній ситуації практично не залишилося вдалих варіантів, окрім як повернутися до тісної співпраці з євроатлантичними партнерами. Без Європи справи не йдуть, процеси буксують, і без підтримки європейських союзників досягти результатів не вдається.

""Останньою краплею" для Штатів може бути що завгодно. США хоч сьогодні можуть сказати, що виходять із переговорного процесу і займаються далі своїми справами. Нехай виходять. Адже Україна зараз у значно кращій ситуації, ніж у 2022 році, коли теж не було жодних перемовин. Тепер в України є своя оборонка, яку потрібно й надалі посилювати, а для цього потрібно знімати обмеження з експорту для нашої зброї, щоб експортувати зброю, рухати економіку, завантажувати наші підприємства і входити в союз із тими країнами, з якими ми взаємозалежні", - стверджує він.

Загородній акцентує увагу на тому, що, наприклад, Норвегія має отримати пріоритет у формуванні допомоги, оскільки володіє фінансовими ресурсами і потенційно здатна профінансувати значну частину потреб, пов’язаних із війною. Швеція, у свою чергу, має потужності в галузі електроніки. Якщо існують проблеми з двигунами для літаків Gripen через американське походження, виробництво можна перенести на українську "Мотор Січ". Це, на думку експерта, приклад раціонального підходу до поглиблення співпраці з тими державами, з якими Україна має взаємну зацікавленість та потенціал до стратегічного партнерства.

"І тоді виникає питання, а навіщо нам взагалі американські компанії потрібні на території України, якщо від них толку нуль? Ось толк від французької Total, яка теж видобуває нафту, є. У нас із ними є взаємозалежність. Навіщо нам американці в атомній енергетиці? Є французи, нехай вони будують реактори, заводять цикли, беруть уранові рудники у нас. У них є технології, які можуть замінити американські. Так спокійно і прагматично потрібно діяти, а не читати новини з валеріанкою в одній руці і корвалолом в іншій. Потрібно розуміти, що все це просто понти", - резюмував аналітик.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що навіть якщо Сполучені Штати вирішать відійти від участі в мирному процесі, вони все одно будуть стикатися з наслідками війни між Росією та Україною у глобальному контексті, адже ця війна впливає на багато сфер міжнародної політики й безпеки, і уникнути її наслідків Вашингтон не зможе.

Тим часом експрезидент США Дональд Трамп в інтерв'ю Time заявив, що, Крим залишиться під контролем Росії. Він знову звинуватив Україну у нібито провокуванні війни та наголосив, що лише він здатен зупинити російську агресію.

Крім того, Трамп підкреслив, що бачить реальну перспективу укладення мирної угоди між Україною та Росією та переконаний, що президент РФ Володимир Путін врахує на його позицію щодо припинення ударів. Він також додав, що має свій власний дедлайн для досягнення такої угоди.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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