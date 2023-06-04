Зірка фільму "Вовк з Уолл-стріт" вперше став батьком

Зірка фільмів "Супер-перці", " Мачо і ботан" та "Вовк з Уолл-стріт" Джона Хілл вперше став батьком. Первістка акторові подарувала його подруга, бізнесвумен Олівія Міллар.
Про появу у Хілла дитини повідомляє видання People. Цю інформацію їм підтвердив офіційний представник артиста. Стать та ім'я дитини новоспечені батьки тримають у секреті.
Це - перша дитина актора. Хілл також ніколи не одружувався. Відносини з Міллар йому стали приписувати з вересня 2022 року. Уже в березні 2023 року жінку спіймали папараці з кругленьким животом і обручкою на безіменному пальці. Вагітність, заручини (а може і весілля) актор та його обраниця не коментують - вони ведуть вкрай закритий спосіб життя.
39-річний Джона Хілл раніше був заручений з дівчиною на ім'я Джанна Сантос. Заручини тривали цілий рік, але так і не закінчилася весіллям.
Після цього йому приписували роман з серфінгісткою Сарою Брейді.
Раніше солістка гурту KAZKA і тренер 12 сезону шоу Голос країни Олександра Зарицька повідомила про свої заручини - показала обручку і ніжні фотографії з нареченим.
З каблучкою на безіменному пальці засвітилася і старша дочка української співачки Олі Полякової Маша Полякова, яка живе самостійним життям в Англії.
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