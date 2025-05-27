Через чотири місяці після розлучення: Джессіка Альба завела новий роман

Альбу "спіймали на гарячому" очевидці - 44-річна акторка засвітилася в обіймах іншого чоловіка.

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Джессіка Альба зараз - у розлученої акторки нові стосунки / колаж: Главред, фото: instagram.com/jessicaalba

Коротко:

Джессіка Альба і Кеш Воррен розлучилися в січні 2025 року після 17 років у шлюбі

Днями зірку застали за поцілунками з новим бойфрендом

Американська акторка Джессіка Альба повідомила про розставання з Кешем Ворреном. Пара почала зустрічатися 2004 року, а 2008-го, за місяць до народження першої доньки, уклала офіційний шлюб.

Завершення двох десятиліть сімейного життя Альба та Воррен не коментують, тому причина їхнього розриву невідома. Утім, Джессіка, ймовірно, вже почала відновлюватися після розриву.

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За даними видання The Sun, у акторки з'явився новий партнер. Днями Альбу помітили під час прогулянки парком Ріджентс у Лондоні в компанії загадкового чоловіка.

"Вони виглядали дуже близькими. Вони обіймалися і трималися за руки, коли разом гуляли парком. Вони орендували пару шезлонгів, сиділи на них і цілувалися. Це було дуже схоже на нові стосунки", - повідомив очевидець.

Новоодружену Джессіку Альбу побачили цілуючоюся з таємничим чоловіком під час інкогніто лондонської прогулянкиhttps://t.co/1ZEhwOIycI - BREAKING NEWZ Alert (@MustReadNewz) May 23, 2025

Джессіка Альба і Кеш Воррен - батьки трьох дітей: Онор Марі (2008), Хевен Гарнер (2013) і Хейеса (2017). Експодружжя підтримує приятельські стосунки: принаймні Воррен вхожий до будинку Альби, з якою залишилися діти, і проводить з ними головні свята. Наприклад, Великдень-2025 вони відзначали всією сім'єю.

Джессіка Альба з дітьми та колишнім чоловіком Кешем Ворреном / instagram.com/jessicaalba

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Хто така Джессіка Альба? Джессіка Альба - американська акторка і підприємець. Теле- і кінокар'єра для Альби розпочалася в 13 років. Джессіка отримала безліч нагород за свої роботи, включно з Teen Choice Award і Сатурн у категорії "Найкраща телеакторка" і номінацію на "Золотий глобус" за роботу в серіалі "Темний ангел". Є співзасновницею компанії споживчих товарів The Honest Company, що виробляє нетоксичні продукти, повідомляє Вікіпедія.

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