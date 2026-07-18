"Мінус 10 років": Шоптенко вразила змінами після повернення в Україну

Олена Шоптенко вперше наважилася на косметологічні процедури.

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Як змінилася Олена Шоптенко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Шоптенко

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Олена Шоптенко повернулася в Україну

Яку процедуру зробила хореографка

Популярна українська танцівниця та хореографка Олена Шоптенко, яка зараз мешкає за кордоном, тимчасово повернулася до Києва. Артистка присвятила час своєму здоров’ю та вперше в житті зважилася на серйозні косметологічні процедури, про що розповіла в Instagram.

Зірка зізналася, що вже тривалий час веде виснажливу боротьбу з розацеа, проте ані спеціальне харчування, ані ретельний домашній догляд не приносили бажаного результату. Перед візитом до клініки Шоптенко зробила несподіване зізнання: за всі свої 38 років вона жодного разу не вдавалася до серйозних косметологічних процедур.

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Олена Шоптенко повернулася в Україну / фото: instagram.com, Олена Шоптенко

"Буду позбавлятися своєї "косметологічної невинності", тому що до своїх 38 років я жодного разу не робила апаратну чи ін’єкційну косметологічну процедуру. Зважилася, бо мене дошкуляла розацеа", - зізналася Олена.

За словами хореографа, фахівці підібрали для неї щадну тактику, щоб запустити природні процеси регенерації шкіри та стимулювати вироблення колагену. Додатково зірці провели лазерне шліфування для вирівнювання рельєфу шкіри. Олена була вражена результатом і заявила, що ніби скинула десяток років.

Як зараз виглядає Олена Шоптенко / фото: instagram.com, Олена Шоптенко

"Замість того, щоб агресивно боротися з розацеа, ми вирішили спочатку максимально відновити власні ресурси шкіри… Приємний бонус - мінус 10 років на обличчі", - поділилася Шоптенко.

Олена Шоптенко / інфографіка: Главред

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Про персону: Олена Шоптенко Олена Шоптенко – українська танцівниця, хореографка, дворазова чемпіонка світу з бальних танців. Майстер спорту міжнародного класу. Учасниця численних українських телепроектів - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

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