Анна Саліванчук зізналася, навіщо вийшла заміж за експродюсера Студії Квартал 95

Саліванчук і Божков були разом майже десять років.

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Анна Саліванчук діти - акторка розповіла про шлюб із колишнім / колаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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Анна Саліванчук назвала справжню причину для шлюбу з Олександром Божковим

Артистка зізналася, що чоловік спершу був наляканий цим

Українська акторка Анна Саліванчук досі зберігає в секреті причину розлучення з нардепом і колишнім продюсером Студії Квартал 95 Олександром Божковим. Зате розкрила деталі їхнього подружнього життя.

Так у подкасті "Думка дня" артистка зізналася, що була рішучою та наполегливою, коли познайомилася з майбутнім чоловіком. Саліванчук швидко зрозуміла, що хоче дітей саме від Божкова, про що прямо заявила обранцеві. Такий натиск налякав його, але не сполохав.

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"Побачила його дитячу фотографію і зрозуміла, що хочу такого сина. І коли я сказала, що все, я готова, він типу: "А весілля, дівич-вечір?" Я кажу: "Мені не потрібно, мені треба тільки діти від тебе". Він злякався – і ми так одружилися і повінчалися, бо він думав, що я просто хочу генофонд", - поділилася Анна.

Анна Саліванчук діти - акторка розповіла про шлюб із колишнім / Скриншот YouTube

У березні 2024 року Анна Саліванчук повідомила, що з травня 2023-го перебуває в розлученні з Олександром Божковим. Пара була разом 8 років. В акторки і депутата підростає двоє синів - Гліб (2015) і Микита (2020).

Анна Саліванчук та Олександр Божков з дітьми / instagram.com/salivanchuk.anna

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Хто така Анна Саліванчук Анна Валеріївна Саліванчук - українська актриса театру і кіно. Актриса Київського академічного драматичного театру в Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і ТБ ім. І. К. Карпенка-Карого.

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