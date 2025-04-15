Павлік зізнався, що молода дружина вимагає від нього доню: "Вже ім'я придумали"

Віктор Павлік розповів про амбітні плани Катерини Репяхової.

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Віктор Павлік діти - співак розповів про плани дружини / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

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Віктор Павлік розповів, що його дружина налаштована завести з ним ще одну дитину

Артист поділився своїми сумнівами і переживаннями з цього приводу

Український співак Віктор Павлік та його дружина, бізнесвумен і блогерка Катя Репяхова, нерідко стають об'єктом для уїдливих обговорень через велику різницю у віці. Однак молодість та енергійність дружини, схоже, вдихнули в 59-річного артиста нове життя.

У дружини Віктора Павліка великі плани на майбутнє, і в них входить народження другої дитини від музиканта - Катя хоче дівчинку. Артист зі свого боку намагається обговорювати це питання з великою обережністю, хоч і зізнається, що для малятка навіть вибрали ім'я.

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"Дружина точно хоче (другу спільну дитину - прим. редактора), каже, що треба доньку. Вже ім'я придумали - Олександра, як моя мама, Саша. Але ж мені на сьогоднішній день 60 років... Хоча це невелика проблема, в світі є багато прикладів, де і 70, і 72, і 75 років мужчині..." - розмірковує Павлік в інтерв'ю для шоу "Ближче до зірок".

Віктор Павлік діти - співак розповів про плани дружини / Скриншот YouTube

Нагадаємо, Віктор і Катя Павлік уже виховують спільного сина - влітку Михайлу виповниться чотири роки. Для Катерини Михась - перша дитина, а для музиканта - четверта. У нього є дорослі діти, син Олександр і донька Христина, від попередніх стосунків. Ще один син, Павло, помер 2020 року у віці 21 року після двох років боротьби з раком кісток.

Віктор Павлік і Катя Репяхова з сином / instagram.com/repyahovakate

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