Путіністку Нетребко тепер оголосили в розшук у її рідній терористичній Росії.

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Путіністку Нетребко оголосили в розшук / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Що вчинила Нетребко

Що їй загрожує

Російську оперну співачку Анну Нетребко, яка яро підтримує президента-диктатора Володимира Путіна, оголосили в розшук у терористичній Росії.

Як пише пропагандистський ресурс Стархіт, причиною стали тривалі розгляди з приводу її квартири в Санкт-Петербурзі.

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Влада протягом двох років безуспішно намагалася домогтися доступу комунальних служб до елітної квартири на вулиці Союзу Печатників. Основна мета: перевірити, чи не проводилося там незаконне перепланування.

Анна Нетребко / facebook.com/annanetrebko

Суд у Санкт-Петербурзі зобов'язав путіністку впустити представників житлових служб у квартиру. Однак виконавче провадження у цій справі досі не виконано. У зв'язку з цим Федеральна служба судових приставів ухвалила рішення оголосити Нетребко в розшук як боржника.

Якщо Анна Нетребко продовжить ігнорувати рішення суду, їй загрожує неустойка - по 20 тисяч рублів за кожен місяць прострочення. Також Нетребко володіє нерухомістю в Австрії, США та ОАЕ. Основним же місцем проживання і податковою резиденцією для неї залишається Відень. Австрійське громадянство співачка отримала ще на початку нульових.

Нетребко оголосили в розшук / Фото РБК

Наразі в терористичній Росії співачку не особливо шанують на батьківщині, а за кордоном їй довелося відмовитися від низки вихідних гастролей через її підтримку терориста Путіна і вбивства мирних українських жителів.

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Раніше Главред писав про те, що путіністка Аллегрова поділилася, що у свої 73 роки вже не може давати концертів. Вона багато виступів пропускає.

Нагадаємо, раніше оперна співачка і екс-депутат державної думи РФ Марія Маскакова розповіла про те, як нинішній президент Росії, який намагається знищити Україну та її народ, ледь не покалічив її 14-річну знайому.

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