Анна Нетребко / facebook.com/annanetrebko

У Німеччині в місті Штутгарт скасували сольний концерт російської оперної співачки Анни Нетребко, яка підтримує президента-диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє пресслужба компанії-промоутера C2 Concerts, причина скасування концерту, що Нетребко "недостатньо явно дистанціювалася від президента Росії Володимира Путіна".

Артистка повинна була співати разом зі своїм чоловіком, азербайджанським тенором Юсифом Ейвазовим, в парадному дворі Штутгартського Замку 3 вересня. Однак шоу скасували через відмову земельної компанії нерухомості та будівництва Баден-Вюртемберга.

Земельна компанія нерухомості та будівництва належить Міністерству фінансів Баден-Вюртемберг і управляє, серед іншого, державними замками і парками.

Міністр фінансів землі Даніал Баяз пояснив відмову в наданні майданчика тим, що проведення заходу створило б для Штутгарта "загрозу громадській безпеці і порядку аж до злочинів і заворушень".

У чому звинувачують Нетребко

Баяз ще в березні звинуватив оперну діву в тому, що вона недостатньо явно дистанціювалася від президента Росії Володимира Путіна.

Він заявив тоді, що поки Нетребко не дистанціюється "правдоподібно", вона не співатиме в парадному дворі Штутгартського замку у вересні.

Однак Нетребко мабуть готувалася виступати 3 вересня в Німеччині і навіть з'явилася на афіші концерту.

Зазначимо, Ганна Нетребко підтримувала терористів на Донбасі, а в 2012 році була довіреною особою Володимира Путіна на виборах. Пізніше вона засудила війну, розв'язану Росією в Україні, але не виступила проти Путіна.

Крім того, Ганну Нетребко звільнили з легендарного оперного театру - нью-йоркського Метрополітен-опера.

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