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"Не нехтуйте": співачка СолоХа випадково розкрила стать третьої дитини

Анна Підгорна
8 травня 2025, 19:41
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СолоХа на емоціях розмірковувала про материнство, та не змогла стриматися.
СолоХа
СолоХа вагітна - співачка випадково проговорилася про стать дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

Коротко:

  • Скоро СолоХа втретє стане мамою
  • Артистка проговорилася, кого очікує

Наприкінці березня українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) повідомила, що чекає на третю дитину. Артистка вже виховує двох доньок Аріану та Евлалію. Молодшій дитині зараз один рік і вісім місяців.

Нова вагітність була несподіванкою для шанувальників СолоХи і приводом для пліток у світських колах: ще наприкінці квітня співачці приписали роман з її колегою по виставі "Наші Кайдаші", актором Тарасом Цимбалюком, якого назвали батьком її третьої дитини. Цимбалюк і Балашова ці чутки спростували.

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Зараз метушня навколо вагітності СолоХі вляглася - співачка насолоджується своїм становищем і продовжує активну діяльність. Наприклад, нещодавно вона дала інтерв'ю для шоу "Хочу бути мамою". Щоправда, під час бесіди артистка випадково розкрила стать майбутнього малюка, яку раніше приховувала.

СолоХа
СолоХа вагітна - співачка випадково проговорилася про стать дитини / Скриншот YouTube

Так, обговорюючи питання про те, чи варто боятися народжувати під час повномасштабної війни, зірка почала емоційно переконувати в тому, що діти в будь-який час - це прекрасно, і вона, наприклад, народить уже другу дівчинку. "Або хлопчика", - швидко додала Солоха, щоб виправити ситуацію.

"Не бійтеся народжувати під час війни. Я вже другу донечку народжу під час війни... або хлопчика. Багато хто питає, навіщо народжувати під час війни. Мовляв, ви ризикуєте і своїм життям, і дитини. А я питаю: "А хто поповнюватиме генофонд української нації?". Не нехтуйте повітряними тривогами, ховайтеся, моліться – і все буде добре з Божою волею. Хочете народжувати – народжуйте", - підсумувала співачка.

СолоХа
СолоХа оголосила про третю вагітність під час сольного концерту / instagram.com/m1ukraine

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Хто така СолоХа?

СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модна правда". Відома своїми яскравими образами та незвичайними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).

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