"Не нехтуйте": співачка СолоХа випадково розкрила стать третьої дитини

СолоХа на емоціях розмірковувала про материнство, та не змогла стриматися.

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СолоХа вагітна - співачка випадково проговорилася про стать дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloha_official

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Скоро СолоХа втретє стане мамою

Артистка проговорилася, кого очікує

Наприкінці березня українська співачка СолоХа (Тереза Балашова) повідомила, що чекає на третю дитину. Артистка вже виховує двох доньок Аріану та Евлалію. Молодшій дитині зараз один рік і вісім місяців.

Нова вагітність була несподіванкою для шанувальників СолоХи і приводом для пліток у світських колах: ще наприкінці квітня співачці приписали роман з її колегою по виставі "Наші Кайдаші", актором Тарасом Цимбалюком, якого назвали батьком її третьої дитини. Цимбалюк і Балашова ці чутки спростували.

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Зараз метушня навколо вагітності СолоХі вляглася - співачка насолоджується своїм становищем і продовжує активну діяльність. Наприклад, нещодавно вона дала інтерв'ю для шоу "Хочу бути мамою". Щоправда, під час бесіди артистка випадково розкрила стать майбутнього малюка, яку раніше приховувала.

СолоХа вагітна - співачка випадково проговорилася про стать дитини / Скриншот YouTube

Так, обговорюючи питання про те, чи варто боятися народжувати під час повномасштабної війни, зірка почала емоційно переконувати в тому, що діти в будь-який час - це прекрасно, і вона, наприклад, народить уже другу дівчинку. "Або хлопчика", - швидко додала Солоха, щоб виправити ситуацію.

"Не бійтеся народжувати під час війни. Я вже другу донечку народжу під час війни... або хлопчика. Багато хто питає, навіщо народжувати під час війни. Мовляв, ви ризикуєте і своїм життям, і дитини. А я питаю: "А хто поповнюватиме генофонд української нації?". Не нехтуйте повітряними тривогами, ховайтеся, моліться – і все буде добре з Божою волею. Хочете народжувати – народжуйте", - підсумувала співачка.

СолоХа оголосила про третю вагітність під час сольного концерту / instagram.com/m1ukraine

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Хто така СолоХа? СолоХа (раніше - Тереза Франк; справжнє ім'я - Тереза Балашова) - українська співачка, ведуча шоу "Модна правда". Відома своїми яскравими образами та незвичайними кліпами. Лауреатка премії "Кришталевий мікрофон". Найспортивніша співачка України (за версією Книги рекордів України).

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