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У будинок української співачки та учасниці Євробачення потрапили дрони РФ

Олена Кюпелі
7 травня 2025, 12:03
755
Учасниця Євробачення Христина Старікова поділилася своїм болем.
Будинок української співачки постраждав через
Будинок української співачки постраждав через / Колаж Главред, фото Instagram/h_starykovaaa

Коротко:

  • Що сталося з будинком співачки
  • Про що розповіла Христина Старікова

Христина Старікова - суперфіналістка Голосу країни, учасниця Нацвідбору на Євробачення повідомила про те, що її будинок в Україні постраждав унаслідок атаки російських безпілотників на Україну.

19-річна дівчина наразі перебуває у Швейцарії, репетируючи свій виступ із групою Ziferblat, але опублікувала фотографії свого пошкодженого багатоквартирного будинку в районі Світлій.

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"Дім. І я так мріяла повернутися додому", - підписала вона пост, на якому було зображено оповиту димом будівлю з вибитими вікнами і кількома балконами, що обвалилися.

Христина Старікова повідомила про те, що втратила будинок
Христина Старікова повідомила про те, що втратила будинок / Фото Instagram/h_starykovaaa

"На щастя, усі мої родичі та друзі живі та здорові", - сказала вона і присягнулася виступити на Євробаченні наступного тижня "заради нашої країни".

Раніше Старікова сказала, що майже передбачала руйнування свого будинку.

Христина Старікова повідомила про те, що втратила будинок
Христина Старікова повідомила про те, що втратила будинок / Фото Instagram/h_starykovaaa

"Чотири місяці тому моя бабуся втратила свій будинок - це була просто величезна діра", - сказала вона. "Потім моя тітка втратила дах над головою. "Я зрозуміла, що, можливо, я можу бути наступною, і, на жаль, це сталося. Це дуже жахлива новина. Я дуже сподівалася повернутися".

Дім співачки розташований менш ніж за п'ять кілометрів від лінії фронту, неподалік від промислового міста Покровськ, ключового поля бою на східному фронті України.

Вона також поділилася кадрами зруйнованих бомбардуваннями вулиць Мирнограда. "Я завжди поверталася додому з уроків вокалу таким чином", - написала вона в підписі. "Це був мій улюблений шлях додому".

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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