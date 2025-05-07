Шукають водолази: у російської співачки-путіністки зник чоловік

Дивна співачка Катя Лель повідомила про зникнення її колишнього чоловіка-бізнесмена.

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Катя Лель повідомила про зникнення чоловіка / Колаж Главред, фото Стархіт, Pixabay

Коротко:

Що трапилося з колишнім Каті Лель

Чому його шукають водолази

Російська співачка Катя Лель, яка бачить інопланетян і стверджує, що зустрічалася з ними, повідомила про зникнення свого колишнього чоловіка.

Як пишуть російські пропагандисти, Ігор Кузнєцов зник безвісти у Франції.

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"Його друзі почали турбуватися і зателефонували мені. Ігор перестав виходити на зв'язок 13 квітня о 17:00 годині за часом Ніцци. Він поїхав до Франції у справі, на зустріч зі знайомим. Ми з ним не бачилися два роки з моменту розлучення. З донечкою вони спілкувалися. Зараз Ігор оголошений у розшук у Франції, водолази його шукають, фотографії розвішані. З його рідними та друзями ми перебуваємо на зв'язку, переживаємо", - прокоментувала путіністка.

Катя Лель / https://www.instagram.com/katyalelofficial/

Наразі невідомо, що саме сталося з Кузнєцовим. В оточенні бізнесмена припускають, що він міг потонути. Проте водолази поки не знайшли тіла в прибережних водах. Пошукові роботи тривають.

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Нагадаємо, раніше російська співачка Катя Лель зізналася, що зустрічалася з інопланетним розумом.

Вона обурилася, що її ніхто не сприймає всерйоз. Багато хто також вирішив, що її зізнання - спосіб змусити публіку говорити про себе.

"Мені було дуже прикро. Люди сміялися і не вірили в це, називали ненормальною тощо. Справа не в божевільній. Не це було образливо, а те, що вони не розуміли - це правда", - заявила співачка.

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