Шукають водолази: у російської співачки-путіністки зник чоловік

Коротко:
- Що трапилося з колишнім Каті Лель
- Чому його шукають водолази
Російська співачка Катя Лель, яка бачить інопланетян і стверджує, що зустрічалася з ними, повідомила про зникнення свого колишнього чоловіка.
Як пишуть російські пропагандисти, Ігор Кузнєцов зник безвісти у Франції.
"Його друзі почали турбуватися і зателефонували мені. Ігор перестав виходити на зв'язок 13 квітня о 17:00 годині за часом Ніцци. Він поїхав до Франції у справі, на зустріч зі знайомим. Ми з ним не бачилися два роки з моменту розлучення. З донечкою вони спілкувалися. Зараз Ігор оголошений у розшук у Франції, водолази його шукають, фотографії розвішані. З його рідними та друзями ми перебуваємо на зв'язку, переживаємо", - прокоментувала путіністка.
Наразі невідомо, що саме сталося з Кузнєцовим. В оточенні бізнесмена припускають, що він міг потонути. Проте водолази поки не знайшли тіла в прибережних водах. Пошукові роботи тривають.
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Нагадаємо, раніше російська співачка Катя Лель зізналася, що зустрічалася з інопланетним розумом.
Вона обурилася, що її ніхто не сприймає всерйоз. Багато хто також вирішив, що її зізнання - спосіб змусити публіку говорити про себе.
"Мені було дуже прикро. Люди сміялися і не вірили в це, називали ненормальною тощо. Справа не в божевільній. Не це було образливо, а те, що вони не розуміли - це правда", - заявила співачка.
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