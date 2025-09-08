Розвалила сім'ю і лишилась без грошей: Повалій розплатилась за зраду України

Колишня народна артистка України сьорбнула гіркого життя після зради Батьківщини.

Таїсія Повалій - наслідки зради України / колаж: Главред, фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Ви дізнаєтесь:

Як Таїсія Повалій починала "нове життя" в РФ після втечі з України

Які наслідки зради Батьківщини наздогнали співачку

Зрадниця України співачка Таїсія Повалій пожалілась на те, які наслідки своєї підтримки загарбницької війни РФ проти України відчула на собі. Про це запроданка розповіла у інтерв'ю росЗМІ.

За словами Повалій, для неї стало несподіванкою те, що після зради Батьківщини від неї відвернулися всі. Запроданка також скаржилася на погрози, які надходили їй після публічної підтримки російських загарбників.

"Для мене це був шок. Я не вірила, що ось тебе всі люблять, обожнюють, а потім раптом ти просто виявилася зрадницею", — дивувалась артистка в ефірі каналу країни-агресора.

Таїсія Повалій отримала російський паспорт / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Проте найбільшою втратою для Повалій стала конфіскація її майна на користь України. За словами співачки, після втечі до РФ правоохоронці обшукали її будинок, вилучили документи та договори, а нерухомість арештували. Нагадаємо, що усього на користь держави було вилучено автомобіль BMW X5, сім земельних ділянок в Київській області, житловий будинок та домоволодіння. Крім того, Повалій позбавили майнових прав на музику та слова дев'яти хітів. Запроданка заявила, що починала нове життя в Росії лише з 10 тисячами доларів у кишені, які з України вивезла її мати.

Від Таїсії Повалій відмовився рідний син / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Найболіснішим наслідком зради України для співачки стало те, що її єдиний син не підтримує зв'язок з колись зірковою матір'ю. Більше того, Денис Повалій публічно назвав її "тричі зрадницею". Повалій пояснила, що він звинувачує матір в розлученні з батьком та переїзді до РФ.

Раніше Главред повідомляв, що син зрадниці Таїсії Повалій показав онука втікачки. Денис Повалій відкрито демонструє своє життя з дружиною та сином у Іспанії та зробив декілька неоднозначних заяв.

Також Таїсія Повалій з'явилась після невдалого косметологічного втручання - в обличчя співачки вкололи неякісний препарат. Запроданка поскаржилась на невдалі ін'єкції та заявила, що лікарі самі не знали що за препарати вводять жінкам.

Про персону: Таїсія Повалій Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

