Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Розвалила сім'ю і лишилась без грошей: Повалій розплатилась за зраду України

Христина Трохимчук
8 вересня 2025, 12:46оновлено 8 вересня, 13:54
465
Колишня народна артистка України сьорбнула гіркого життя після зради Батьківщини.
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій - наслідки зради України / колаж: Главред, фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Ви дізнаєтесь:

  • Як Таїсія Повалій починала "нове життя" в РФ після втечі з України
  • Які наслідки зради Батьківщини наздогнали співачку

Зрадниця України співачка Таїсія Повалій пожалілась на те, які наслідки своєї підтримки загарбницької війни РФ проти України відчула на собі. Про це запроданка розповіла у інтерв'ю росЗМІ.

За словами Повалій, для неї стало несподіванкою те, що після зради Батьківщини від неї відвернулися всі. Запроданка також скаржилася на погрози, які надходили їй після публічної підтримки російських загарбників.

відео дня

"Для мене це був шок. Я не вірила, що ось тебе всі люблять, обожнюють, а потім раптом ти просто виявилася зрадницею", — дивувалась артистка в ефірі каналу країни-агресора.

Таїсія Повалій
Таїсія Повалій отримала російський паспорт / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Проте найбільшою втратою для Повалій стала конфіскація її майна на користь України. За словами співачки, після втечі до РФ правоохоронці обшукали її будинок, вилучили документи та договори, а нерухомість арештували. Нагадаємо, що усього на користь держави було вилучено автомобіль BMW X5, сім земельних ділянок в Київській області, житловий будинок та домоволодіння. Крім того, Повалій позбавили майнових прав на музику та слова дев'яти хітів. Запроданка заявила, що починала нове життя в Росії лише з 10 тисячами доларів у кишені, які з України вивезла її мати.

Таїсія Повалій
Від Таїсії Повалій відмовився рідний син / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Найболіснішим наслідком зради України для співачки стало те, що її єдиний син не підтримує зв'язок з колись зірковою матір'ю. Більше того, Денис Повалій публічно назвав її "тричі зрадницею". Повалій пояснила, що він звинувачує матір в розлученні з батьком та переїзді до РФ.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що син зрадниці Таїсії Повалій показав онука втікачки. Денис Повалій відкрито демонструє своє життя з дружиною та сином у Іспанії та зробив декілька неоднозначних заяв.
Також Таїсія Повалій з'явилась після невдалого косметологічного втручання - в обличчя співачки вкололи неякісний препарат. Запроданка поскаржилась на невдалі ін'єкції та заявила, що лікарі самі не знали що за препарати вводять жінкам.
Вас може зацікавити:

Про персону: Таїсія Повалій

Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Таїсія Повалій Денис Повалий Син Повалій новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Під ударом ГУР Ростелеком і Лукойл: ЗМІ дізналися деталі масштабної кібератаки

Під ударом ГУР Ростелеком і Лукойл: ЗМІ дізналися деталі масштабної кібератаки

13:57Україна
Сонячно та тепло буде не всюди: названо області, куди увірветься дощова погода

Сонячно та тепло буде не всюди: названо області, куди увірветься дощова погода

12:35Синоптик
ЗСУ звільнили території на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

ЗСУ звільнили території на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

11:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

Гороскоп на сьогодні 8 вересня: Близнюкам - знахідка, Стрільцям - непорозуміння

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

В сезон падіння цін вартість популярного овоча в Україні різко підскочила

В сезон падіння цін вартість популярного овоча в Україні різко підскочила

Останні новини

14:34

Чому темніє срібло: народні прикмети про містичний метал

14:12

Гороскоп на завтра 9 вересня: Ракам - несподіваний подарунок, Дівам - радісна подія

14:08

Поїздка стане одразу зручнішою: водіям назвали секретну функцію козирка в автоВідео

13:57

Під ударом ГУР Ростелеком і Лукойл: ЗМІ дізналися деталі масштабної кібератаки

13:55

Українців частково звільнили від оплати за газ: кого стосується пільга

Золотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на ЗеленськогоЗолотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на Зеленського
13:34

Китайський гороскоп на завтра 9 вересня: Бикам буде важко, Драконам - порада

13:23

Базовий салатний овоч подорожчав на 23%: за що тепер прийдеться більше платити

13:17

Посміхайтеся, містер президент: онука Софії Ротару заселфилася з Трампом

13:06

"Росіяни відповзуть": Хилюк назвав імовірний сценарій завершення війни

Реклама
12:46

Розвалила сім'ю і лишилась без грошей: Повалій розплатилась за зраду України

12:44

За час соціальної кампанії телемарафону "Єдині Новини" в Україні зросла кількість донорів крові

12:41

Землю накрила магнітна буря: коли чекати найнебезпечніші спалахи на Сонці, дати

12:35

Сонячно та тепло буде не всюди: названо області, куди увірветься дощова погода

12:21

Частина Київщини на два дні залишилася без газу: що сталося

12:02

Топ-6 зачісок на довге волосся, які варто повторити восени-2025

11:50

ЗСУ звільнили території на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

11:47

Паркет без розводів, подряпин і бруду: один інгредієнт зробить підлогу блискучою

11:41

Їх можна почути і зараз: які українські прізвища колись давали біднякам

11:00

Взялись за довірену особу Путіна: СБУ шукає російського репера Тіматі

10:54

Порядок виплат сім’ям загиблих військових оновлено: що зміниться вже у вересні

Реклама
10:47

Київ спровокував війну, а Україна схожа на ХАМАС: у Фіцо "пробили дно"

10:37

Потрібно все й одразу: чотири найбільш нетерплячі знаки зодіаку

10:37

Майбутнє переговорів: експерт сказав, як США і Китай оформлять "заморозку війни"

10:34

Знову майорить прапор України: Генштаб підтвердив звільнення важливого пункту

10:01

"Вигляд не найкращий": український співак шокував станом після розлучення

09:55

Окупанти рвуться до Харкова: в ISW попередили про небезпечну мету ворога

09:13

Як виростити огірки восени: хитрощі та найкращі сорти для врожаюВідео

09:09

"Долю вирішено": Орбан заявив про поділ України на три частини після війни

09:02

РФ розпочала обстріли енергетики: атаковано ТЕЦ, на Київщині відключення світлаФото

09:00

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк

08:58

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 вересня (оновлюється)

08:55

Рекорди та парадокси: чим увійде в історію Верховна Рада дев’ятого скликанняПогляд

08:40

Карта Deep State онлайн за 8 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:26

ЗСУ звільнили важливий пункт на фронті та зачистили ще три - DeepState

07:58

РФ продовжить бити по Україні: Маломуж назвав три головні цілі атак перед зимою

06:53

"Я не в захваті": Трамп заявив, що найближчими днями поговорить із ПутінимФотоВідео

06:14

Цивільні у формі: чому не варто розділяти жертв війниПогляд

05:27

Кілька секунд і все готово: найкращі лайфхаки, як швидко почистити часник

04:30

Розпочнеться фінансовий потік: трьох знаків зодіаку чекає достаток 8 вересня

04:04

Від 8 до 30 тисяч доларів: військовий розкрив "розцінки" у столичних ТЦК

Реклама
03:33

Осінь стане часом сили та удачі: астрологи назвали ТОП-3 улюбленця Фортуни

03:32

"Перевірка" росіян обернулася пасткою: журналіст розповів правду про полон

02:30

Європі загрожує катастрофічне виверження: що відомо про активність супервулкана

01:30

Перша невістка Арнольда Шварценеггера: син Термінатора зіграв таємне весілля

01:20

Київщину атакує рій шахедів: у районі Українки лунають вибухи, є перебої зі світлом

00:54

Наступний бій Усика обіцяє інтригу: в команді боксера назвали несподіваного суперника

00:39

"Я готовий": Зеленський прямо висловився про зустріч із Путіним

07 вересня, неділя
23:57

Червоне світло не завжди "стоп": три законні випадки, коли можна проїхати

23:39

Різдво Пресвятої Богородиці: що обов'язково потрібно зробити 8 вересня

23:04

З’явилася реакція США на нічний удар Росії – Келлог зробив заяву

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти