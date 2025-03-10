"Полімер не розсмоктується": Повалій скаржиться на невдалий візит до косметолога

60-річна Таїсія Повалій невдало зробила ін'єкції полімолочної кислоти.

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Таїсія Повалій / колаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

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Як давно Повалій почала відвідувати косметологів

Яке тепер у співачки ставлення до різних процедур

Колишня народна артистка України та екс-депутат від забороненої "Партії регіонів" Таїсія Повалій, яка втекла до Росії, поскаржилася на невдалу косметологічну процедуру. Про це вона розповіла росЗМІ.

60-річна співачка регулярно звертається до косметологів у бажанні поліпшити зовнішність. Однак одна зі спроб омолодитися не увінчалася успіхом: за словами виконавиці, вона шкодує про одну процедуру, яку зробила в момент, коли приватні клініки тільки з'явилися.

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За її словами, вона невдало зробила ін'єкції полімолочної кислоти.

"У мене в обличчі полімер, який, на жаль, не розсмоктується. Я давно живу. Коли з'явилися перші приватні клініки, я звернулася. Вони, до речі, в той момент самі не знали, що колють жінкам. А ми ж, зірки, завжди в перших рядах", - зазначила вона.

Пізніше співачка дізналася, що полімер поводиться непередбачувано в поєднанні з іншими процедурами.

"Я одного разу собі зробила вітамінчики, укольчики в обличчя. І цей гель у мене просто як вулкан під оком розійшовся. Було погано і важко. Відтоді до процедур підходжу дуже обережно", - підсумувала вона.

Таїсія Повалій - останні новини:

Як повідомляв Главред, у лютому минулого року СБУ повідомила про заочну підозру співачці і колишньому нардепу від "Партії регіонів" Таїсії Повалій. В Україні судитимуть Таїсію Повалій.

22 жовтня 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду України постановила застосувати до артистки санкцію, передбачену пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції". Так у Повалій відбирають частину її українського рухомого і нерухомого майна.

У листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський офіційно постановив про позбавлення державних нагород 34-х зрадників України. Серед них - Повалій.

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Хто така Таїсія Повалій? Таїсія Повалій - радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

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