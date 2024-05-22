Після аб'юзу і домашнього насильства: відома українська супермодель вийшла заміж

Сніжана Онопко нарешті знайшла своє сімейне щастя.

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Сніжана Онопко новини - Сніжана Онопко вийшла заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/snejanaonopka15

Сніжана Онопко - українська модель зі світовим ім'ям, яка була нездійсненною мрією сотень тисяч чоловіків по всьому світу. На жаль, її особисте життя не було схоже на казку, і склалося трагічно.

У 2011 році манекенниця вийшла заміж за бізнесмена Миколу Щура. Це був аб'юзивний шлюб із фізичним, психологічним і сексуальним насильством щодо Онопко. Модель домоглася розлучення зі Щуром 2020 року, і відтоді про її особисте життя нічого не було відомо.

Проте події в ньому розвивалися стрімко. Нещодавно в сторіс у своєму блозі в Instagram Сніжана Онопко оголосила, що знову вийшла заміж.

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Фотографії цієї знаменної події з'явилися на одному з фан-акаунтів моделі. Про нового обранця Онопко нічого невідомо. Сама Сніжана, схоже, дуже щаслива з ним - в останніх постах у соціальних мережах вона постійно згадує, що тепер одружена з "найкращим чоловіком на планеті".

Хто така Сніжана Онопко? Сніжана Онопко - українська супермодель. Брала участь у модних показах у всіх світових фешн-столицях - Мілані, Нью-Йорку, Лондоні, Парижі, знімалася для популярних глянців. Стала першою моделлю українського походження, яка двічі потрапила на обкладинку Vogue. Була обличчям японського косметичного бренду Shiseido та косметичної марки Dior.

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