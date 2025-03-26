"Вона та людина": зірка "Останніх з нас" прокоментував роман з Еністон

Педро Паскаль вирішив не приховувати, які почуття має до Дженніфер Еністон.

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Педро Паскаль і Дженніфер Еністон - актор висловився про чутки про роман / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Минулого тижня Педро Паскаль і Дженніфер Еністон повечеряли разом

Це спровокувало чутки про роман акторів

Зірка "Останніх з нас" розповів, що відбувається між ними

Уже кілька днів і західні, і українські таблоїди просто гудуть через новину про побачення чилійсько-американського актора Педро Паскаля ("Останні з нас", "Гра престолів", "Мандалорець") і американської акторки Дженніфер Еністон ("Друзі", "Ранкове шоу", "Розлучення по-американськи") - пару зняли папараці під час і після вечері в барі готелю Сансет Тауер у Західному Голлівуді в неділю, 23 березня. І Педро, і Джен зараз самотні, на знімках вони виглядали дуже захопленими, через що шанувальники моментально запідозрили між артистами роман.

Паскаль, який зазвичай приховує подробиці свого особистого життя, не став тягнути інтригу, і розповів, що означала його зустріч з Еністон. "Ми - друзі, і ходили на вечерю з нашими спільними друзями. Таке буває", - зізнався виданню E! News актор.

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Однак у бесіді з The New York Post Педро Паскаль виявився більш балакучим. У нього запитали, чи не запрошував він Еністон у серіал "Останні з нас", де він виконує одну з ключових ролей. "Або я піду на її шоу ("Ранкове шоу" - прим. редактора). Я б усе зробив заради Дженніфер", - сказав актор.

Також він додав, що Еністон - прекрасний друг і "та сама людина", яка вміє підтримати. "Вона та людина. Вона така людина для всіх. Це правда. Думаю, найкраще, як я можу це описати, це те, що я пам'ятаю... якщо ви на вечірці і зустрічаєтеся поглядом із Джен, вона точно знає, що з вами відбувається, і точно знає, як змусити вас почуватися краще", - каже Педро Паскаль.

Jennifer Aniston and Pedro Pascal spark romance rumors with three-hour dinner https://t.co/XPj89zbWbOpic.twitter.com/67VyKlg9eU - Page Six (@PageSix) March 24, 2025

49-річний Педро Паскаль ніколи не був одружений, і офіційно не підтверджує свої романи. Тому про те, що відбувається в його особистому житті, відомо лише за чутками.

У дев'яностих він нібито зустрічався з акторкою Марією Діззією, але пара так і не заявила про це відкрито. Під час зйомок у "Грі Престлів" актор спровокував чутки про роман із колегою за серіалом Ліною Хіді (грала Серсею Ланністер - прим. редактора). Ймовірний роман тривав менше року. Також Паскалю приписували стосунки з Робін Танні, які могли також зародитися на знімальному майданчику - цього разу серіалу "Менталіст". Прийнято вважати, що ці стосунки тривали близько чотирьох років - з 2015 по 2019 роки.

Педро Паскаль не коментує своє особисте життя, але зробив виняток для Дженніфер Еністон / ua.depositphotos.com

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Раніше Главред розповідав, що зірка "Голодних ігор", акторка Дженніфер Лоуренс, стала мамою. Це друга дитина в її шлюбі з директором художньої галереї Куком Мароні.

Також Таллула Вілліс, донька Брюса Вілліса і Демі Мур, показала свіжу фотографію тяжкохворого актора в день його 70-річчя. Вона зворушливо привітала Міцного горішка з ювілеєм.

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Хто така Дженніфер Еністон? Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.

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