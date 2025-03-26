Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Вона та людина": зірка "Останніх з нас" прокоментував роман з Еністон

Анна Підгорна
26 березня 2025, 21:10
61
Педро Паскаль вирішив не приховувати, які почуття має до Дженніфер Еністон.
Педро Паскаль, Дженніфер Еністон
Педро Паскаль і Дженніфер Еністон - актор висловився про чутки про роман / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стисло:

  • Минулого тижня Педро Паскаль і Дженніфер Еністон повечеряли разом
  • Це спровокувало чутки про роман акторів
  • Зірка "Останніх з нас" розповів, що відбувається між ними

Уже кілька днів і західні, і українські таблоїди просто гудуть через новину про побачення чилійсько-американського актора Педро Паскаля ("Останні з нас", "Гра престолів", "Мандалорець") і американської акторки Дженніфер Еністон ("Друзі", "Ранкове шоу", "Розлучення по-американськи") - пару зняли папараці під час і після вечері в барі готелю Сансет Тауер у Західному Голлівуді в неділю, 23 березня. І Педро, і Джен зараз самотні, на знімках вони виглядали дуже захопленими, через що шанувальники моментально запідозрили між артистами роман.

Паскаль, який зазвичай приховує подробиці свого особистого життя, не став тягнути інтригу, і розповів, що означала його зустріч з Еністон. "Ми - друзі, і ходили на вечерю з нашими спільними друзями. Таке буває", - зізнався виданню E! News актор.

відео дня

Однак у бесіді з The New York Post Педро Паскаль виявився більш балакучим. У нього запитали, чи не запрошував він Еністон у серіал "Останні з нас", де він виконує одну з ключових ролей. "Або я піду на її шоу ("Ранкове шоу" - прим. редактора). Я б усе зробив заради Дженніфер", - сказав актор.

Також він додав, що Еністон - прекрасний друг і "та сама людина", яка вміє підтримати. "Вона та людина. Вона така людина для всіх. Це правда. Думаю, найкраще, як я можу це описати, це те, що я пам'ятаю... якщо ви на вечірці і зустрічаєтеся поглядом із Джен, вона точно знає, що з вами відбувається, і точно знає, як змусити вас почуватися краще", - каже Педро Паскаль.

49-річний Педро Паскаль ніколи не був одружений, і офіційно не підтверджує свої романи. Тому про те, що відбувається в його особистому житті, відомо лише за чутками.

У дев'яностих він нібито зустрічався з акторкою Марією Діззією, але пара так і не заявила про це відкрито. Під час зйомок у "Грі Престлів" актор спровокував чутки про роман із колегою за серіалом Ліною Хіді (грала Серсею Ланністер - прим. редактора). Ймовірний роман тривав менше року. Також Паскалю приписували стосунки з Робін Танні, які могли також зародитися на знімальному майданчику - цього разу серіалу "Менталіст". Прийнято вважати, що ці стосунки тривали близько чотирьох років - з 2015 по 2019 роки.

Педро Паскаль
Педро Паскаль не коментує своє особисте життя, але зробив виняток для Дженніфер Еністон / ua.depositphotos.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що зірка "Голодних ігор", акторка Дженніфер Лоуренс, стала мамою. Це друга дитина в її шлюбі з директором художньої галереї Куком Мароні.

Також Таллула Вілліс, донька Брюса Вілліса і Демі Мур, показала свіжу фотографію тяжкохворого актора в день його 70-річчя. Вона зворушливо привітала Міцного горішка з ювілеєм.

Читайте також:

Хто така Дженніфер Еністон?

Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Дженніфер Еністон новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
В Україну прибуде нова партія літаків - Зеленський

В Україну прибуде нова партія літаків - Зеленський

22:36Війна
Європейські сили в Україні та санкції проти РФ: гучні заяви Макрона

Європейські сили в Україні та санкції проти РФ: гучні заяви Макрона

22:30Світ
Харків масовано атакують БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухів

Харків масовано атакують БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухів

21:37Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 27 березня: Тельцям - задоволення, Стрільцям - приємна зустріч

Гороскоп на завтра 27 березня: Тельцям - задоволення, Стрільцям - приємна зустріч

В Україні ввели нові правила виплати пенсій: що змінилось для всіх українців

В Україні ввели нові правила виплати пенсій: що змінилось для всіх українців

Карта Deep State онлайн за 26 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Наталя Могилевська заговорила про подружні зради - причина

Наталя Могилевська заговорила про подружні зради - причина

Інтенсивні дощі та похолодання: Україну накриє потужний циклон

Інтенсивні дощі та похолодання: Україну накриє потужний циклон

Останні новини

22:36

В Україну прибуде нова партія літаків - Зеленський

22:36

"Дякую всім лікарям": Злата Огнєвіч повідомила про поповнення в родині

22:30

Європейські сили в Україні та санкції проти РФ: гучні заяви Макрона

21:52

"Найтемніший період": Настя Каменських уперше висловилася про розрив стосунків

21:48

Приховала від Дональда: голлівудський актор видав пікантний секретик Меланії Трамп

РФ відправила на переговори до Саудівської Аравії шантажиста, який допомагав ділити Каспійське море - ЛакійчукРФ відправила на переговори до Саудівської Аравії шантажиста, який допомагав ділити Каспійське море - Лакійчук
21:47

Як правильно випрати килимок для миші: простий, але дуже хороший спосібВідео

21:37

Харків масовано атакують БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухівВідео

21:35

В ОП натякнули на кількість і ймовірні місця розміщення європейських військ в Україні

21:29

Україна отримає потужну зброю від Франції: що увійде в пакет допомоги на €2 млрд

Реклама
21:10

Прикмети 27 березня: що обов'язково потрібно спалити цього дня

21:10

"Вона та людина": зірка "Останніх з нас" прокоментував роман з Еністон

21:03

Чим прибрати наліт із душової лійки: найпростіший і найлегший спосібВідео

21:02

Крадуть світло в "сплячому" режимі: 3 прилади, які варто вимикати з розетки

20:55

Що робити з хрестом після установки пам'ятника - що можна і чого робити не можна

20:48

Сім'я Заворотнюк почала ділити спадок: що і кому дістанеться

20:31

"Це нонсенс": Єрмак назвав головну перешкоду на шляху припинення вогню

20:20

Алсу програла в суді колишньому чоловікові: що вона вимагала

20:12

Зниклі солдати США загинули неподалік кордону Литви з Білоруссю - ЗМІ

20:08

"93-й Квартал": де зараз проходить військову службу комік Ігор Ласточкін

20:00

Деталі режиму тиші та зміна позиції Європи: головні новини України (дайджест)

Реклама
19:40

Регіони заливатиме дощами: синоптики попереджають про сильне похолодання

19:32

Чому в Польщі не можна рвати бузок – закон і народні прикмети

19:28

Як можна відмити каструлю зовні від нагару: простий і цікавий спосібВідео

19:25

F-16 б'ють росіян ракетами на території РФ: український пілот розкрив деталіВідео

19:12

"Американцям байдуже": експерт розповів, яка доля портів Одеси та МиколаєваВідео

19:10

Саме час для маленької переможної війниПогляд

18:55

США не включили пункт про відповідальність за порушення Росією режиму тиші - Подоляк

18:22

В ОП попередили про відповідь у разі порушення РФ угоди про припинення вогню

17:51

Як відмити духовку народними методами: спосіб, який порадує господиньВідео

17:46

Що можна зробити зі старого варення - як використати без ризику для здоров'я

17:31

Дуже смачний паштет із 1 банки секретної начинки: рецепт просто фантастичний

17:31

Удари по прикордонню та захід ДРГ: росіяни хочуть прорватись в ще одну область

17:31

"F-18 стартують": з'явився повний текст секретного чату команди Трампа в SignalФото

17:18

Європа відмовилась від ідеї миротворців в Україні та пропонує альтернативу - ЗМІ

17:04

Як "назавжди" вивести бур'ян: названо два прості, але надефективні способи

16:40

Будівництво Національного меморіального кладовища: "Автострада" поскаржилась в АМКУ щодо дискримінаційних вимог тендеру

16:38

Допомога на оплату комунальних послуг: як отримувати 450 гривень щомісячно

16:14

Генштаб жорстко відповів на звинувачення РФ у "порушенні умов припинення вогню"

16:12

Ціни підскочили на 17%: скільки цьогоріч українцям обійдеться великодній набір

16:08

Померла Каркуша з "На добраніч, малюки!"

Реклама
16:05

Як прибрати товстий шар нагару на сковороді: простий і дуже ефективний спосібВідео

16:01

В ЄС назвали умову для зняття санкцій з РФ: на що має піти Путін

15:55

1+1 media та Kozak Siromaha здійснили мрію хлопчика, чий батько героїчно захищав Україну

15:49

Суп із двох інгредієнтів із незвичайним смаком - ситний і простийВідео

15:41

Україна і США погодили списки об'єктів для енергетичного перемир'я, але є нюанс

15:37

Сім'ї з дітьми можуть щомісячно отримувати по 8000 гривень: як оформити допомогу

15:26

Чим закінчиться для РФ порушення перемир'я на морі - у Зеленського відповіли

15:18

"Реакція буде нищівною": Рютте різко пригрозив Путіну

14:55

РФ обладнала нові майданчики для запуску "Шахедів" по Україні - ЗМІ

14:54

В Україні ввели нові правила виплати пенсій: що змінилось для всіх українців

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Операція в Курській області
Оточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти