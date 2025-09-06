"Раджу": дружина Остапчука похвалилася сумкою за астрономічну суму

Катерина Остапчук виклала на своїй сторінці фото, де позує з новою сумкою.

Отстапчук похвалилася дорогою сумкою / Колаж Главред, фото Instagram/ ostapchukkaterynaa

Скільки коштує нова сумка Остапчук

Чому переживала дружина ведучого

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука - блогерка Катерина Остапчук похизувалася сумкою від дорогого та ексклюзивного французького бренду Hermes.

На своїй сторінці в Instagram, Остапчук опублікувала фото сумки. "Birkin 35 - дуже раджу матусям, щоб носити пляшечки і підгузки", - написала вона.

Остапчук похизувалася сумкою від Hermes / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

На фото дійсно сумка Birkin. Вартість такої сумки становить приблизно 16 000 доларів (понад 650 000 гривень). Катерина не уточнила, чи купила вона нову сумку, чи їй дісталася модель б/в.

Схожу сумку зі схожої шкіри можна купити в мережі за таку суму.

Остапчук похизувалася сумкою від Hermes / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Остапчук похизувалася сумкою від Hermes / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Дружина ведучого також повідомила своїм фолоферам про те, що вона кілька ночей не могла спати через те, що переживала, чи сподобається їй колір сумки.

Остапчук похвалилася сумкою від Hermes / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

А ось тут вона вже повідомляє, що їй набридло носити дитячі речі в руках. "Самі розумієте", - іронізує вона.

Остапчук похизувалася сумкою від Hermes / Фото Instagram/ostapchukkaterynaa

Раніше Главред розповідав про те, що в день 25-річчя Остапчук її чоловік-ведучий підніс їй сумочку від бренду Chanel. З обновкою іменинниця вирушила на святкову вечірку, проте не забула похвалитися нею в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше на своїй сторінці в соцмережах Остапчук відповіла на закиди, що нічого не може без чоловіка, і зазначила, що потрібно бути самостійною. Вона підкреслила, що має власний дохід, знімаючи рекламні ролики в Instagram.

Про персону: Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

