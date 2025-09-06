"Раджу": дружина Остапчука похвалилася сумкою за астрономічну суму

Коротко:
- Скільки коштує нова сумка Остапчук
- Чому переживала дружина ведучого
Дружина українського ведучого Володимира Остапчука - блогерка Катерина Остапчук похизувалася сумкою від дорогого та ексклюзивного французького бренду Hermes.
На своїй сторінці в Instagram, Остапчук опублікувала фото сумки. "Birkin 35 - дуже раджу матусям, щоб носити пляшечки і підгузки", - написала вона.
На фото дійсно сумка Birkin. Вартість такої сумки становить приблизно 16 000 доларів (понад 650 000 гривень). Катерина не уточнила, чи купила вона нову сумку, чи їй дісталася модель б/в.
Схожу сумку зі схожої шкіри можна купити в мережі за таку суму.
Дружина ведучого також повідомила своїм фолоферам про те, що вона кілька ночей не могла спати через те, що переживала, чи сподобається їй колір сумки.
А ось тут вона вже повідомляє, що їй набридло носити дитячі речі в руках. "Самі розумієте", - іронізує вона.
Раніше Главред розповідав про те, що в день 25-річчя Остапчук її чоловік-ведучий підніс їй сумочку від бренду Chanel. З обновкою іменинниця вирушила на святкову вечірку, проте не забула похвалитися нею в соціальних мережах.
Нагадаємо, раніше на своїй сторінці в соцмережах Остапчук відповіла на закиди, що нічого не може без чоловіка, і зазначила, що потрібно бути самостійною. Вона підкреслила, що має власний дохід, знімаючи рекламні ролики в Instagram.
Про персону: Володимир Остапчук
Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік.
Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.
