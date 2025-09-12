Остапчук із колишньою виставили на продаж будинок: який вигляд має нерухомість

Христина Горняк і Володимир Остапчук продають свій будинок у Києві.

Володимир Остапчук і Христина Горняк мають спільну власність / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/kristygor

Коротко:

За скільки будинок виставлено на продаж

Що продається разом із будинком

Українська блогерка Христина Горняк, яка була другою дружиною українського ведучого Володимира Остапчука розповіла про те, що вони виставили на продаж будинок, який був предметом суперечок із нинішньою дружиною Остапчука.

Вона опублікувала кілька фото на своїй сторінці в Instagram, а також залишила посилання на сайт агентства, де зазначено, що за котедж площею 177 м² колишнє подружжя планує отримати 210 тис. доларів.

Горняк і Остапчук продають свій будинок / Фото thecapital.com.ua

Як сказано на сайті, у цю суму входить будинок під чистове оздоблення з трьома спальнями, панорамними вікнами і терасою, а також і земельна ділянка площею вісім соток.

Горняк і Остапчук продають свій будинок / Фото thecapital.com.ua

Крім того, Горняк повідомила, що до будинку додається дизайн-проєкт, який робився спеціально під них.

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Горняк розповіла про те, що вони нарешті поділили спільний будинок. На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що питання будинку було врегульовано без судової тяганини шляхом медіації.

Раніше також українська блогерка Христина Горняк, яка була другою дружиною українського ведучого Володимира Остапчука, вирішила, що більше не носитиме спідню білизну.

Про персону: Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

