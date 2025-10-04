Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Остапчук подарував дружині дороге авто: скоро отримає права

Олена Кюпелі
4 жовтня 2025, 16:34
22
Катерина Остапчук похвалилася новою машиною і пояснила, чому змінила своє БМВ.
Дружина Остапчука не втомлюється хвалитися лакшері-брендами
Дружина Остапчука не втомлюється хвалитися лакшері-брендами / Колаж Главред, фото Instagram/poka_tya

Коротко:

  • Яким авто похвалилася Остапчук
  • Чому вона захотіла нове

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука - блогерка Катерина Остапчук, яка нещодавно здивувала інстаграм-спільноту сумкою за 650 тисяч гривень, похвалилася черговим подарунком від чоловіка-ведучого.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, чоловік-телеведучий розщедрився на авто марки Range Rover Velar 2025 року. Минула машина BMW ix3 не підходила Остапчук, оскільки вона була не "з салону" і повністю електричною. "Під час продажу, "електрички" дуже втрачають у ціні", - попереджає дружина Остапчука потенційних покупців електричних авто.

відео дня
Остапчук подарував дружині дороге авто: скоро отримає права
"Дорого-багато" на думку Катерини Остапчук / Скриншот Instagram/ostapchukkaterynaa

Тим часом Катерина Остапчук не має прав, щоб сісти за кермо нового авто.

Катерина Остапчук про нове авто
Катерина Остапчук про нове авто / Фото Остапчук з Instagram

Дружина Остапчука пише, що вона, можливо, водитиме авто в столиці України. "З водієм легше, все-таки", - додає вона.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав про те, що в день 25-річчя Остапчук її чоловік-ведучий підніс їй сумочку від бренду Chanel. З обновкою іменинниця вирушила на святкову вечірку, проте не забула похвалитися нею в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше на своїй сторінці в соцмережах Остапчук відповіла на закиди, що нічого не може без чоловіка, і зазначила, що потрібно бути самостійною. Вона підкреслила, що має власний дохід, знімаючи рекламні ролики в Instagram.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Володимир Остапчук

Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік.

Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Володимир Остапчук
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Серед поранених - діти, є жертва: нові деталі подвійного удару РФ по вокзалу у Шостці

Серед поранених - діти, є жертва: нові деталі подвійного удару РФ по вокзалу у Шостці

17:24Україна
Під Добропіллям "зайцю відрізали вуха": військовий розповів про котли для росіян

Під Добропіллям "зайцю відрізали вуха": військовий розповів про котли для росіян

16:48Фронт
Підірвано моторний відсік ракетного корабля РФ: деталі потужного удару спецсил ЗСУ

Підірвано моторний відсік ракетного корабля РФ: деталі потужного удару спецсил ЗСУ

16:03Україна
Реклама

Популярне

Більше
Наталія Сумська прийняла важливе рішення - що вона зробила

Наталія Сумська прийняла важливе рішення - що вона зробила

"Живіть із цим": утікач Влад Яма глузливо звернувся до українців

"Живіть із цим": утікач Влад Яма глузливо звернувся до українців

Землетрус зруйнує Кримський міст: учені назвали ймовірні терміни

Землетрус зруйнує Кримський міст: учені назвали ймовірні терміни

Гороскоп на завтра 5 жовтня: Дівам - особлива зустріч, Рибам - витрати

Гороскоп на завтра 5 жовтня: Дівам - особлива зустріч, Рибам - витрати

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає місяць сили та позитивних змін

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає місяць сили та позитивних змін

Останні новини

17:24

Серед поранених - діти, є жертва: нові деталі подвійного удару РФ по вокзалу у Шостці

17:15

Невже інсценував смерть: у РФ переполох, труна Кеосаяна зникла, а могили немає

16:48

Під Добропіллям "зайцю відрізали вуха": військовий розповів про котли для росіян

16:44

Які зачіски провокують випадіння волосся: найчастіші помилки в укладці

16:34

Остапчук подарував дружині дороге авто: скоро отримає права

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
16:33

Партійне будівництво України – як змінювався політичний ландшафт актуально

16:09

Помітна зміна на валютному ринку: що скоро станеться з курсом долара

16:07

Виявляється, в Україні є кілька своїх Кавказів: географи зробили відкриття

16:03

Підірвано моторний відсік ракетного корабля РФ: деталі потужного удару спецсил ЗСУ

Реклама
15:06

Секрет бездоганної чистоти: простий спосіб навести ідеальний порядок у доміВідео

14:55

Росіяни місяць готувались: в ISW назвали терміни масштабного ракетного удару

14:50

Можна просто їсти ложкою: швидкий рецепт фантастично смачної карамелі

14:49

Софі Лорен несподівано вийшла на публіку - як виглядає 91-річна легенда

14:43

Які рослини не можна обрізати в жовтні: список квітів, які ризикують загинути

14:13

Сили оборони готуються: у ВМС повідомили про початок нового етапу війни

13:56

Можна без побоювання збирати в лісі: топ-15 грибів без отруйних двійників

13:39

Яким містам України загрожує блекаут: у Раді дали тривожний прогноз

13:33

"Так солодко": ексдружина Комарова зробила романтичний натяк із міста коханняВідео

13:27

Секрет викрито: чи потрібно зрізати маленькі гумові "вусики" з нових шинВідео

13:19

Китайський гороскоп на завтра 5 жовтня: Бикам - розчарування, Тиграм - зрив

Реклама
12:29

Вибухи і десятки "прильотів": РФ вдарила по Україні балістикою і дронами

12:28

Коли в Україні з’явилось слово "гімн", та що воно означає – відповідь здивуєВідео

12:28

Близько 30 постраждалих: росіяни вдарили по пасажирському поїзду на Сумщині

12:25

"Мама в 47": відома українська ведуча показала новонародженого первістка

11:57

Китай допомагає РФ наводити по супутнику ракетні удари по Україні - СЗР

11:57

Усі покинули: Джулія Робертс розповіла, чому весь час плаче

11:53

НАТО скуповує танки на випадок війни з Росією, але є один нюанс - ЗМІ

11:43

Уражено низку важливих об'єктів: в Генштабі розкрили деталі ударів по Росії

11:40

Зірку "Сам удома" розбив інсульт: який він має виглядВідео

11:33

Один шматочок - і печінку не врятувати: шість головних правил "тихого полювання"Відео

11:17

Принц Вільям зробив несподівану заборону своїм дітям: "Дуже суворо стежимо"

10:59

Зарплата вчителів може зрости на 50%: нардеп сказав, коли чекати підвищень

10:56

Американського репера P.Diddy засудили і дали тюремний термін

10:41

Путін змінить свою позицію щодо війни: політолог назвав умову

10:14

Борти Ту-95 вже з ракетами: українців попередили про загрозу масованого удару

10:06

"Живіть із цим": утікач Влад Яма глузливо звернувся до українців

10:01

На Риб чекає шикарний місяць, але є два небезпечні дні: гороскоп на жовтень 2025Відео

09:43

Після ударів РФ в Україні вводять графіки відключення світла: де діють обмеженняФото

09:14

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає місяць сили та позитивних змінВідео

09:08

РФ запустила дрони по Україні: спалахнула пожежа, почались відключення світлаФото

Реклама
08:57

Повернули контроль і витискають росіян: ISW повідомили про прорив ЗСУ на фронті

08:10

Чи може Україна стати "новим Китаєм" по виробництву дронів для НАТО?Погляд

07:46

Ленінградську область трясло від вибухів: дрони атакували один з найбільших НПЗВідео

06:15

Від мокрого снігу та злив до +20: якою буде погода в Україні найближчими днями

06:10

З якого дива Білорусь має недоторканість?Погляд

05:30

Доленосний шлях відкриється трьом знакам зодіаку 4 жовтня: список щасливчиків

05:05

Землетрус зруйнує Кримський міст: учені назвали ймовірні терміни

04:32

Потрібна лише зубна щітка: лайфхак для неймовірного об'єму волосся

03:56

Гороскоп на завтра 5 жовтня: Дівам - особлива зустріч, Рибам - витрати

03:30

Досвідчені грибники найчастіше помиляються: як правильно збирати грибиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти