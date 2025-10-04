Остапчук подарував дружині дороге авто: скоро отримає права

Коротко:
- Яким авто похвалилася Остапчук
- Чому вона захотіла нове
Дружина українського ведучого Володимира Остапчука - блогерка Катерина Остапчук, яка нещодавно здивувала інстаграм-спільноту сумкою за 650 тисяч гривень, похвалилася черговим подарунком від чоловіка-ведучого.
Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, чоловік-телеведучий розщедрився на авто марки Range Rover Velar 2025 року. Минула машина BMW ix3 не підходила Остапчук, оскільки вона була не "з салону" і повністю електричною. "Під час продажу, "електрички" дуже втрачають у ціні", - попереджає дружина Остапчука потенційних покупців електричних авто.
Тим часом Катерина Остапчук не має прав, щоб сісти за кермо нового авто.
Дружина Остапчука пише, що вона, можливо, водитиме авто в столиці України. "З водієм легше, все-таки", - додає вона.
Раніше Главред розповідав про те, що в день 25-річчя Остапчук її чоловік-ведучий підніс їй сумочку від бренду Chanel. З обновкою іменинниця вирушила на святкову вечірку, проте не забула похвалитися нею в соціальних мережах.
Нагадаємо, раніше на своїй сторінці в соцмережах Остапчук відповіла на закиди, що нічого не може без чоловіка, і зазначила, що потрібно бути самостійною. Вона підкреслила, що має власний дохід, знімаючи рекламні ролики в Instagram.
Про персону: Володимир Остапчук
Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік.
Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.
