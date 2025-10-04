Остапчук подарував дружині дороге авто: скоро отримає права

Катерина Остапчук похвалилася новою машиною і пояснила, чому змінила своє БМВ.

https://glavred.net/starnews/ostapchuk-podaril-zhene-dorogushchee-avto-skoro-poluchit-prava-10703864.html Посилання скопійоване

Дружина Остапчука не втомлюється хвалитися лакшері-брендами / Колаж Главред, фото Instagram/poka_tya

Коротко:

Яким авто похвалилася Остапчук

Чому вона захотіла нове

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука - блогерка Катерина Остапчук, яка нещодавно здивувала інстаграм-спільноту сумкою за 650 тисяч гривень, похвалилася черговим подарунком від чоловіка-ведучого.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, чоловік-телеведучий розщедрився на авто марки Range Rover Velar 2025 року. Минула машина BMW ix3 не підходила Остапчук, оскільки вона була не "з салону" і повністю електричною. "Під час продажу, "електрички" дуже втрачають у ціні", - попереджає дружина Остапчука потенційних покупців електричних авто.

відео дня

"Дорого-багато" на думку Катерини Остапчук / Скриншот Instagram/ostapchukkaterynaa

Тим часом Катерина Остапчук не має прав, щоб сісти за кермо нового авто.

Катерина Остапчук про нове авто / Фото Остапчук з Instagram

Дружина Остапчука пише, що вона, можливо, водитиме авто в столиці України. "З водієм легше, все-таки", - додає вона.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред розповідав про те, що в день 25-річчя Остапчук її чоловік-ведучий підніс їй сумочку від бренду Chanel. З обновкою іменинниця вирушила на святкову вечірку, проте не забула похвалитися нею в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше на своїй сторінці в соцмережах Остапчук відповіла на закиди, що нічого не може без чоловіка, і зазначила, що потрібно бути самостійною. Вона підкреслила, що має власний дохід, знімаючи рекламні ролики в Instagram.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред