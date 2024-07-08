55-річний Вілл Сміт та його 52-річна дружина втретє стануть батьками - ЗМІ

Схоже, актори знайшли шлях до відновлення миру і злагоди в їхньому шлюбі.

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Вілл Сміт знову стане батьком - перші подробиці / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сім'я американських акторів, Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт, минулого року зробили серію скандальних зізнань, найяскравішим з яких була заява про те, що з 2016 року вони не разом, хоч і не розлучені офіційно. Обидва артисти заявляли, що в їхніх стосунках все дуже складно всупереч сильним взаємним почуттями.

Ймовірно, робота над шлюбом нарешті стала давати плоди, адже нещодавно з'явилася новина про те, що Вілл і Джада готуються втретє стати батьками. Про це повідомляє видання Ace Showbiz з посиланням на неназваного інформатора.

Про прийдешнє поповнення нібито розповів сам Сміт на вечірці з нагоди прем'єри його фільму "Погані хлопці-4". Для появи на світ малюка він та його зіркова дружина скористалися послугами сурогатної матері.

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Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт разом із 1997 року. У їхньому шлюбі народилося двоє дітей - син Джейден Сміт (8 липня 1998 рік) і донька Віллоу Сміт (31 жовтня 2000 рік). Також у актора є син Трей від першого шлюбу.

Хто такий Вілл Сміт? Вілл Сміт - американський актор, режисер і музикант. Лауреат премій "Оскар", BAFTA, Гільдії кіноакторів США, "Золотого глобуса" і двох "Греммі". Один із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду.

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