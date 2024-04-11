Вілл Сміт готується до великого повернення в кіно: де зіграє актор

Інсайдер повідомляє, що Вілл Сміт з'явитися в низці великих телешоу США.

https://glavred.net/stars/uill-smit-gotovitsya-k-bolshomu-vozvrashcheniyu-v-kino-chto-sygraet-akter-10557215.html Посилання скопійоване

Вілл Сміт знову з'явиться на екранах / Колаж Главред, фото Instagram/willsmith

Популярний голлівудський актор Вілл Сміт готується до свого повернення в Голлівуд.

За даними таблоїда The Sun, інсайдери кажуть, що найближчими тижнями на нього чекає мега піар-акція перед виходом у червні його нового фільму "Погані хлопці 4".

Джерело повідомило: "Цей фільм - велике повернення Вілла, і його команда робить усе можливе, щоб його показати. Він впорається з ляпасом (скандал на церемонії Оскара, коли Вілл Сміт ударив ведучого - авт.) і з тим, як він змінився відтоді. Ймовірно, він також розповість про свій шлюб із Джадою після того, як вони таємно розлучилися понад шість років тому".

відео дня

Інсайдер повідомляє, що Вілл Сміт з'явитися в низці великих телешоу США. "Людям подобаються історії спокути, і Вілл виконав велику роботу над собою. У нього також є величезна база шанувальників, які хочуть, щоб він повернувся в ефір".

Новини шоу-бізнесу - в Україні та світі

Нагадаємо, раніше Голлівудський актор і продюсер Вілл Сміт рішуче спростував твердження про те, що одного разу його зловили на сексі з актором серіалу "Принц із Беверлі-Гіллз" Двейном Мартіном, назвавши звинувачення "однозначно неправдивим".

Скандал розгорівся просто під час 94-ої церемонії вручення нагород премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у ніч із 27 на 28 березня 2022 року. На сцені ведучий, актор і комік Кріс Рок невдало пожартував над зачіскою Джади Пінкетт-Сміт, дружини актора Вілла Сміта.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред