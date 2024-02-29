Доросла дочка Уілла Сміта похвалилася шикарною фігурою

Дівчина виглядала дуже стильно, при цьому демонструючи свою струнку фігуру.

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Дочка Уілла Сміта є непоганою співачкою / Колаж Главред, фото Instagram / willowsmith

Віллоу Сміт, дочка популярного актора Голівуда Вілла Сміта, виглядала сенсаційно, хизуючись своїм дуже підтягнутим животом на подіумі Acne Studios під час паризького Тижня моди.

За інформацією The Daily Mail, 23-річна дівчина продемонструвала своє особливе почуття стилю в укороченому джемпері косої в'язки з ефектним високим коміром.

Вона поєднувала свій затишний одяг з парою повсякденних блакитних джинсів з низькою посадкою, які підкреслювали прес і струнку статуру артистки.

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Фото дівчини можна подивитися тут

Щоб виглядати модно, вона доповнила свій ансамбль чорними шкіряними квадратними черевиками в стилі вестерн.

Хто такий Вілл Сміт Вілл Сміт-американський актор, режисер та виконавець хіп-хопу. Як пише Вікіпедія, Сміт є лауреатом премій "Оскар", BAFTA, Гільдії кіноакторів США і" Золотий глобус "в категорії" Кращий актор "за роль Річарда Вільямса у фільмі" Король Річард", а також двох премій"Греммі". У 2008 році Вілл Сміт очолив список Forbes найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду, заробивши за рік 80 млн $. Сміт став першим актором в історії Голлівуду, чиї вісім картин поспіль зібрали в прокаті понад 100 млн доларів США кожна.

Віллоу продемонструвала свою молодість за допомогою макіяжу "котяче око" і пари простих кіс. На завершила свій крутий образ вона доповнила світло-блакитною джинсовою курткою, накинутою на плечі.

Нагадаємо, раніше голлівудський актор і продюсер Вілл Сміт рішуче спростував твердження про те, що одного разу його спіймали на сексі з актором серіалу "Принц з Беверлі-Хіллз" Дуейном Мартіном, назвавши звинувачення "однозначно помилковим".

Раніше голлівудський актор Вілл Сміт вдарив ведучого церемонії Оскар по обличчю в прямому ефірі. Скандал розгорівся прямо під час 94-ої церемонії вручення нагород премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у ніч з 27 на 28 березня 2022 року. На сцені ведучий, актор і комік Кріс Рок невдало пожартував над зачіскою Джади Пінкетт-Сміт, подружжя актора Вілла Сміта.

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