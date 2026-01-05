Рус
"Ненавиджу брехню в обличчя": учасниця "Холостяка" рознесла Цимбалюка після одкровень

Христина Трохимчук
5 січня 2026, 10:10
119
Дар'я Романець звинуватила Тараса Цимбалюка у брехні.
Дар'я Романець засудила Тараса Цимбалюка
Дар'я Романець засудила Тараса Цимбалюка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дар'я Романець

Ви дізнаєтеся:

  • Тарас Цимбалюк дав відверте інтерв'ю
  • Дар'я Романець прокоментувала слова колишнього Холостяка

Український актор і головний герой шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк дав велике інтерв'ю, в якому зробив сенсаційні зізнання щодо своєї участі в романтичному реаліті. Слова зірки обурили Дар'ю Романець, яка звернулася до нього в Instagram.

Власниця весільної агенції обурилася тим, що Тарас звернув увагу тільки на почуття Анастасії Половинкиної, проігнорувавши емоції всіх інших учасниць. Дарина зізналася, що інтерв'ю Холостяка шокувало її, і звинуватила Тараса в обмані.

відео дня
Дар'я Романець про інтерв'ю Тараса Цимбалюка
Дар'я Романець про інтерв'ю Тараса Цимбалюка / фото: instagram.com, Дар'я Романець

"Дуже неприємно, що Тарасу цікаві тільки почуття Насті. А всіх інших, виходить, ні. То мені байдуже, хто піде далі, а ось Настю шкода, тому що вона закохалася. Це жесть. У мене шок від цього інтерв'ю. Особливо, коли Тарас в обличчя мені сказав на зйомках: "Я тут не граю"", - емоційно висловилася Романець.

Учасниця також натякнула, що Цимбалюк й гадки не мав, через що проходили дівчата на проекті. На відміну від актора, вони навіть не отримали за пережите гонорар.

Тарас Цимбалюк - інтерв'ю Єві Коршик
Тарас Цимбалюк - інтерв'ю Єві Коршик / фото: instagram.com, Дар'я Романець

"Тарасе, ти не жив зі мною в наметах, у будинках. Ти не уявляєш, що це був за жах у всіх. Ненавиджу брехню в обличчя. І шкода чути це від Тараса. Також би хотіла мати просто гонорар за ці зйомки, шановне СТБ", - написала Дар'я.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що українська відома співачка Настя Каменських, яка після мовного скандалу переїхала жити за кордон, вирішила остаточно перейти на російську та іспанську мови і оголосила шанувальникам, що хоче великих змін.

Також дружина українського боксера Олександра Усика разом із чоловіком проводить зимові свята в Буковелі, де вирішила вигуляти розкішну шубу з натурального хутра. На сайті бренду ціна такої шуби перевищує мільйон гривень.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу Холостяк новини шоу бізнесу Тарас Цимбалюк
20:16

До семи годин без світла: ДТЕК оновив графік відключень для Дніпропетровщини 5 січняФото

20:05

США поступово стискають РФ: що чекає Україну в 2026 -муПогляд

19:29

Китай не допустить поразки РФ: розкрито тривожний сценарій закінчення війни

