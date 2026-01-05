"Не можна було рік вагітніти": переможниця "Холостяка" Бєлень поділилася особистим

Переможниця "Холостяка 13" розкрила несподівану обставину своєї вагітності.

https://glavred.net/stars/nelzya-bylo-god-beremenet-pobeditelnica-holostyaka-belen-podelilas-lichnym-10729511.html Посилання скопійоване

Переможниця Холостяка вагітна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Бєлень

Ви дізнаєтеся:

Інна Бєлень чекає на дитину

Чому їй забороняли вагітніти

Переможниця романтичного реаліті "Холостяк 13" блогерка Інна Бєлень нещодавно повідомила про те, що чекає на дитину. Як розповіла дівчина у своєму Instagram, лікарі забороняли їй думати про вагітність цілий рік.

Бєлень зізналася, що мріяла зробити операцію з підтяжки грудей. На такий крок її підштовхнув, зокрема, хейт, який вона отримувала під час шоу "Холостяк".

відео дня

Інна Білень операція / фото: instagram.com, Інна Білень

"Почнемо з того, що мені не можна було рік вагітніти. На проєкті "Холостяк" я зрозуміла як ніколи - потрібно робити те, що для тебе важливо, і нікого не слухати. Тому операцію я призначила ще в лютому або березні. Тут подяка хейтерам, які не забували писати, що у мене вуха спанієля або груди бабки, ви прискорили моє рішення втричі точно", - поділилася Інна.

Після того як блогерка почала стосунки зі своїм нареченим Іваном, вона почала вагатися, бо хотіла якнайшвидше завагітніти. Несподівано чоловік підтримав свою обраницю і заявив, що вона може здійснити свою мрію.

Інна Бєлєнь - Холостяк 13 / фото: instagram.com, Інна Бєлєнь

"Потім все так у нас із Ванею склалося, що в травні я почала давати задню і казати: "А може, потім зроблю, тому що я не хочу чекати ще рік і тільки тоді планувати вагітність". Ваня знав, що цю мрію я відкладала вже давно, і сказав, що цього року ми можемо насолодитися удвох, а коли загояться груди, почнемо над цим працювати", - розповіла Бєлень.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська ведуча Леся Нікітюк, яка півроку тому вперше стала мамою, вперше показала, наскільки змінився її син Оскар. Знаменитість опублікувала знімок з однієї із зимових прогулянок із ним і показала, наскільки виросла її піврічна дитина.

Також Тарас Цимбалюк дав велике інтерв'ю, в якому зробив сенсаційні зізнання про свою участь у романтичному реаліті. Слова зірки розлютили Дарину Романець. Власниця весільної агенції обурилася тим, що Тарас звернув увагу лише на почуття Анастасії Половинкиної.

Вас може зацікавити:

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред