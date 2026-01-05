"Не можна було рік вагітніти": переможниця "Холостяка" Бєлень поділилася особистим

Ви дізнаєтеся:
Переможниця романтичного реаліті "Холостяк 13" блогерка Інна Бєлень нещодавно повідомила про те, що чекає на дитину. Як розповіла дівчина у своєму Instagram, лікарі забороняли їй думати про вагітність цілий рік.
Бєлень зізналася, що мріяла зробити операцію з підтяжки грудей. На такий крок її підштовхнув, зокрема, хейт, який вона отримувала під час шоу "Холостяк".
"Почнемо з того, що мені не можна було рік вагітніти. На проєкті "Холостяк" я зрозуміла як ніколи - потрібно робити те, що для тебе важливо, і нікого не слухати. Тому операцію я призначила ще в лютому або березні. Тут подяка хейтерам, які не забували писати, що у мене вуха спанієля або груди бабки, ви прискорили моє рішення втричі точно", - поділилася Інна.
Після того як блогерка почала стосунки зі своїм нареченим Іваном, вона почала вагатися, бо хотіла якнайшвидше завагітніти. Несподівано чоловік підтримав свою обраницю і заявив, що вона може здійснити свою мрію.
"Потім все так у нас із Ванею склалося, що в травні я почала давати задню і казати: "А може, потім зроблю, тому що я не хочу чекати ще рік і тільки тоді планувати вагітність". Ваня знав, що цю мрію я відкладала вже давно, і сказав, що цього року ми можемо насолодитися удвох, а коли загояться груди, почнемо над цим працювати", - розповіла Бєлень.
