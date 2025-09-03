Відбилася підборами: що трапилося з королевою Каміллою в поїзді

Коротко:
Королева Камілла відбилася від нападника каблуком після того, як у підлітковому віці її чіпали в поїзді.
Як пише Page Six, імовірно, на королеву Каміллу напали в підлітковому віці, і вона відбилася від нападника каблуком.
Колишній королівський кореспондент Валентин Лоу розповів, як королева одного разу поділилася цією травмувальною подією з колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у своїй книжці "Влада і палац: історія монархії зсередини", яка готується до виходу.
В уривку автор написав, що Джонсона і його колишнього директора з комунікацій Гуто Гаррі запросили на чай до Камілли і короля Карла в Кларенс-хаус у червні 2008 року, коли політик був мером Лондона.
Згадуючи спілкування Джонсона і Камілли, Гаррі розповів Лоу: "Вони, очевидно, чудово порозумілися.
"Він видавав гортанні звуки про те, як сильно він нею захоплюється і як сильно любить її. Але серйозна розмова у них відбулася про те, що вона стала жертвою спроби сексуального насильства, коли була школяркою", - йдеться в книзі.
Гаррі стверджував, що Камілла, якій зараз 78 років, розповіла Джонсону, що інцидент стався в поїзді на Паддінгтон, коли їй було близько 16 або 17 років.
"Якийсь хлопець рухав рукою все далі і далі", - стверджував Гаррі, пояснюючи, що Джонсон був заінтригований і запитав Каміллу, як вона відреагувала.
"Я зробила те, чого мене навчила мама. Я зняла туфлю і вдарила його каблуком по яйцях", - нібито сказала вона Джонсону, за словами Гаррі.
Розмірковуючи про цю історію, Гаррі стверджував, що Камілла була "досить холоднокровна", щоб "вистрибнути з поїзда", "знайти хлопця у формі та сказати: "Ця людина щойно напала на мене".
Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.
