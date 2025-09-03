Відбилася підборами: що трапилося з королевою Каміллою в поїзді

Королева Камілла видала несподіваний факт про своє життя.

Королева Камілла відбилася від нападника каблуком після того, як у підлітковому віці її чіпали в поїзді.

Як пише Page Six, імовірно, на королеву Каміллу напали в підлітковому віці, і вона відбилася від нападника каблуком.

Колишній королівський кореспондент Валентин Лоу розповів, як королева одного разу поділилася цією травмувальною подією з колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у своїй книжці "Влада і палац: історія монархії зсередини", яка готується до виходу.

В уривку автор написав, що Джонсона і його колишнього директора з комунікацій Гуто Гаррі запросили на чай до Камілли і короля Карла в Кларенс-хаус у червні 2008 року, коли політик був мером Лондона.

Згадуючи спілкування Джонсона і Камілли, Гаррі розповів Лоу: "Вони, очевидно, чудово порозумілися.

"Він видавав гортанні звуки про те, як сильно він нею захоплюється і як сильно любить її. Але серйозна розмова у них відбулася про те, що вона стала жертвою спроби сексуального насильства, коли була школяркою", - йдеться в книзі.

Гаррі стверджував, що Камілла, якій зараз 78 років, розповіла Джонсону, що інцидент стався в поїзді на Паддінгтон, коли їй було близько 16 або 17 років.

"Якийсь хлопець рухав рукою все далі і далі", - стверджував Гаррі, пояснюючи, що Джонсон був заінтригований і запитав Каміллу, як вона відреагувала.

"Я зробила те, чого мене навчила мама. Я зняла туфлю і вдарила його каблуком по яйцях", - нібито сказала вона Джонсону, за словами Гаррі.

Розмірковуючи про цю історію, Гаррі стверджував, що Камілла була "досить холоднокровна", щоб "вистрибнути з поїзда", "знайти хлопця у формі та сказати: "Ця людина щойно напала на мене".

