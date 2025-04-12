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Король Чарльз проговорився, скільки йому залишилося жити

Олена Кюпелі
12 квітня 2025, 12:35
306
Монарх зробив таку заяву під час свого офіційного візиту до Італії.
Чарльз III
Чарльз III побував в Італії з візитом/ колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

  • Що зробив Король Чарльз
  • Чому він став говорити про життя

Король Чарльз пожартував про те, що проживе "досить довго", щоб побачити, як росте посаджене ним дерево в останній день його державного візиту до Італії.

Як пише Hello, 76-річний Чарльз пожартував, зустрічаючись із представниками Альянсу кругової біоекономіки (CBA), щоб дізнатися більше про їхню роботу в галузі біорізноманіття, клімату та здоров'я людини.

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Чарльз III
Чарльз III / ua.depositphotos.com

У межах своєї участі монарх також посадив дерево в садах вілли Волконські в Римі, подароване президентом Маттареллою з маєтку Кастельпорціано.

Здійснивши свій особистий ритуал помахування лопатою в повітрі після того, як він засипав коріння землею, король повернувся до співробітників британського посольства, які зібралися на галявинах.

Король Чарльз
Король Чарльз / ua.depositphotos.com

Він пожартував: "Ну, я сподіваюся, що проживу досить довго, щоб побачити, як дерево трохи підросте".

Зазначимо, що здоров'я монарха давно турбує його підданих, особливо на тлі перенесеної онкології кілька місяців тому.

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Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

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