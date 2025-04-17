Ускладнення від хвороби, на яку хворіє багато хто: від чого померла Мішель Трахтенберг

Сім'я Мішель Трахтенберг не погодилася на розтин актриси.

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Мішель Трахтенберг померла від хвороби / Колаж Главред, фото Instagram/ michelletrachtenberg

Коротко:

Від чого померла Мішель Трахтенберг

Що з нею трапилося

Причина смерті Мішель Трахтенберг була розкрита майже через два місяці після її смерті.

Зірка "Пліткарки" померла від ускладнень, викликаних цукровим діабетом, підтвердило в середу видання Page Six Управління головного судмедексперта Нью-Йорка.

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Її смерть було визнано природною.

Померла Мішель Трахтенберг / Фото Instagram/michelletrachtenberg

Спочатку причина смерті Трахтенберг була визнана "невстановленою" після того, як її сім'я заперечила проти розтину.

Актрису знайшли мертвою у своїй квартирі в Нью-Йорку 26 лютого після зупинки серця. Їй було 39 років.

Джерела раніше повідомили The Post, що зірка "Баффі - винищувачки вампірів" перенесла пересадку печінки минулого року.

Мішель Трахтенберг / ua.depositphotos.com

Менш ніж за тиждень до своєї смерті Трахтенберг, мабуть, була "в дуже поганому стані" під час обіду в італійському ресторані Sartiano's з друзями. Повідомляється, що Трахтенберг виглядала "тендітною" і ледь могла "спускатися сходами".

Зірка викликала занепокоєння з приводу свого здоров'я, коли в січні 2024 року вона виглядала виснаженою на фотографії, опублікованій в Instagram.

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