Ускладнення від хвороби, на яку хворіє багато хто: від чого померла Мішель Трахтенберг

Коротко:
- Від чого померла Мішель Трахтенберг
- Що з нею трапилося
Причина смерті Мішель Трахтенберг була розкрита майже через два місяці після її смерті.
Зірка "Пліткарки" померла від ускладнень, викликаних цукровим діабетом, підтвердило в середу видання Page Six Управління головного судмедексперта Нью-Йорка.
Її смерть було визнано природною.
Спочатку причина смерті Трахтенберг була визнана "невстановленою" після того, як її сім'я заперечила проти розтину.
Актрису знайшли мертвою у своїй квартирі в Нью-Йорку 26 лютого після зупинки серця. Їй було 39 років.
Джерела раніше повідомили The Post, що зірка "Баффі - винищувачки вампірів" перенесла пересадку печінки минулого року.
Менш ніж за тиждень до своєї смерті Трахтенберг, мабуть, була "в дуже поганому стані" під час обіду в італійському ресторані Sartiano's з друзями. Повідомляється, що Трахтенберг виглядала "тендітною" і ледь могла "спускатися сходами".
Зірка викликала занепокоєння з приводу свого здоров'я, коли в січні 2024 року вона виглядала виснаженою на фотографії, опублікованій в Instagram.
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