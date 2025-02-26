Помер український танцюрист, який брав участь у "Дизель шоу" - причина

Врятувати життя Володимиру Піменову так і не вдалося.

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Володимир Піменов загинув унаслідок атаки на Кривий Ріг / facebook.com/KMADSLifar, pixabay.com

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У Кривому Розі загинув танцюрист Володимир Піменов

Хлопець встиг знятися в "Дизель шоу"

У Кривому Розі загинув молодий танцюрист Володимир Піменов через атаку на місто з боку країни-окупанта РФ 22 лютого. Володимир захоплювався українськими народними танцями.

Відомо, що 22-річний Піменов встиг взяти участь у зйомках концерту "Дизель шоу" у столичному Палаці "Україна", де виконував роль козака.

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Як стало відомо, увечері, 22 лютого, танцюриста доставили в лікарню з важкими травмами кінцівок, у стані клінічної смерті, але Володимир помер на операційному столі.

"Життя тільки починалося... Важко словами залікувати болючу рану. Стан невимовного болю і глибоке почуття горя в душі кожного з нас. Схиляємо голову в глибокій скорботі. Висловлюємо співчуття близьким і рідним", - написали в КМАТ імені Сержа Лифаря, випускником якого був Піменов.

У КМАТ імені Сержа Лифаря висловили свої співчуття / фото: скрін facebook.com/KMADSLifar

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