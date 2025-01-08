На фронті загинув переможець шоу 'Танцюють всі'

Артист пішов захищати Україну й одразу видалив усі акаунти у своїх соціальних мережах.

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Загинув популярний український танцюрист / Колаж Главред, фото з інтернету

Коротко:

На фронті загинув популярний український танцюрист

Українські зірки висловлюють співчуття

Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув 30-річний відомий український танцівник і режисер-постановник шоу Володимир Раков.

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила колега артиста, хореографиня Олена Головань. На сторінці Олени повідомляють, що Володимир загинув 6 січня.

"Вічна пам'ять Герою, Раков Володимир Миколайович. 24.11.1994-06.01.2025. Цей світ залишають найкращі", - написала Головань.

Пізніше в коментарях з'явилися слова від Лілії Ребрик та Ольги Фреймут. Остання також опублікувала некролог на своїй сторінці в Instagram.

"Я відмовляюся, не хочу в це вірити. Вова був легендою, я так любила його. Вічна пам'ять, Герою", - написала Фреймут.

Співак MONATİK також вшанував пам'ять танцюриста на своїй сторінці в Instagram.

/ Фото Instagram

Про трагедію також написала танцівниця Ілона Гвоздєва.

/ Фото Instagram/ilonagvozdeva

До слова, танцюриста добре знала зрадниця України, член журі проекту "Танцюють всі" Тетяна Денисова. Тим часом, її акаунт продовжує рясніти кадрами зі знімальних майданчиків терористичної РФ.

2013 року Володимир Риков став учасником української адаптації проекту "Танцюють всі" на каналі СТБ. Танцюрист став переможцем шоу.

Пізніше артист продовжив співпрацю з шоу не лише як танцівник, а й як хореограф. Також він працював асистентом хореографа у шоу "Танці із зірками".Герой України Володимир Раков був артистом театральних проектів Kozar Dance Theatre (2013–2016), Traum Theatre Salome Germany 2017–2019, переможцем WOD 2018 Берлін у складі команди Wonder Crew.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, музичний редактор українського популярного шоу "МастерШеф", яке виходить на телеканалі СТБ, Антон Вовк загинув 28 грудня 2024 року.

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