Помер актор Ліги сміху: дружина назвала причину смерті Олександра Чечуна

Дружина актора вийшла в сторіз і повідомила, що артиста не стало 9 квітня.

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Від чого помер Олександр Чечун / Колаж Главред, фото Instagram/olya_gritcenyk

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Від чого помер Олександр Чечун

Хто розповів про причини смерті

Дружина українського захисника і актора Ліги Сміху Олександра Чечуна розповіла про причини смерті актора і зірки гумористичного шоу.

На своїй сторінці в Instagram, про те, чому помер актор, повідомила дружина коміка Ольга Гриценюк.

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За словами дружини героя і артиста, його не стало 9 квітня.

Помер зірка Ліги Сміху / Скриншот Instagram/olya_gritcenyk

"Саші не стало вчора, 9 квітня. Після важкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання, ми майже рік боролися за його життя, але на жаль...", - написала Ольга,

Помер Олександр Чечун / Фото instagram.com/martynets.v

Вранці 10 квітня стало відомо про те, що помер Олександр Чечун. Про смерть актора повідомили його колеги з Ліги Сміху в Instagram.

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