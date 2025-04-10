Помер актор Ліги сміху: дружина назвала причину смерті Олександра Чечуна

Коротко:
- Від чого помер Олександр Чечун
- Хто розповів про причини смерті
Дружина українського захисника і актора Ліги Сміху Олександра Чечуна розповіла про причини смерті актора і зірки гумористичного шоу.
На своїй сторінці в Instagram, про те, чому помер актор, повідомила дружина коміка Ольга Гриценюк.
За словами дружини героя і артиста, його не стало 9 квітня.
"Саші не стало вчора, 9 квітня. Після важкого поранення, отриманого під час виконання бойового завдання, ми майже рік боролися за його життя, але на жаль...", - написала Ольга,
Вранці 10 квітня стало відомо про те, що помер Олександр Чечун. Про смерть актора повідомили його колеги з Ліги Сміху в Instagram.
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