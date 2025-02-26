Було 39 років: померла зірка "Пліткарки" і "Баффі - винищувачка вампірів"

Мішель Трахтенберг була знайдена її власною матір'ю вже бездиханною.

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Померла Мішель Трахтенберг / Колаж Главред, фото Instagram/michelletrachtenberg

Коротко:

Яку операцію перенесла актриса

Хто виявив тіло

Акторка Мішель Трахтенберг, відома за широким спектром ролей у кіно і на телебаченні, включно з "Баффі - винищувачка вампірів" і "Пліткарка", померла у віці 39 років.

Трахтенберг була знайдена своєю матір'ю близько 8 ранку в середу в One Columbus Place, 51-поверховому елітному житловому комплексі на Central Park South.

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За словами джерел, актриса нещодавно перенесла пересадку печінки, повідомляє The New York Post.

Її смерть не розслідується як підозріла.

Померла Мішель Трахтенберг / Фото Instagram/michelletrachtenberg

За останні місяці Трахтенберг опублікувала серію тривожних фотографій в Instagram, де в відзначеної нагородами акторки 800 000 підписників, на яких вона має виснажений та тендітний вигляд, що спонукало деяких прихильників прокоментувати її разючу втрату ваги чи запитати, чи вживає вона наркотики.

Померла Мішель Трахтенберг / Фото Instagram/michelletrachtenberg

У січні минулого року Трахтенберг відповіла на побоювання шанувальників, заявивши, що вона "щаслива і здорова" і ніколи не робила пластичних операцій.

Померла Мішель Трахтенберг / Фото Instagram/michelletrachtenberg

Народилася в Нью-Йорку 11 жовтня 1985 року. Перша задокументована роль Трахтенберг прийшла у віці дев'яти років у класичному серіалі Nickelodeon 1990-х років "Пригоди Піта і Піта", де вона зіграла дивакувату подружку Нону Ф. Мекленберг.

Вона продовжила зніматися в різних фільмах і шоу для дітей, дебютувавши в кіно 1996 року у фільмі "Шпигунка Гаррієт", де вона зіграла головну роль.

Ставши дорослою, вона переключилася на більш зрілу акторську кар'єру, зокрема протягом трьох років грала Дон Саммерс, сестру головної героїні однойменного серіалу "Баффі", винищувачки вампірів, а також маніпулятивну, розважливу антагоністку Джорджину Спаркс у серіалі "Пліткарка", який тривав шість сезонів.

Вона також зіграла роль у комедійному фільмі - Євротрип.

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