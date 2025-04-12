27-річна світова модель померла від рідкісного захворювання: що сталося

У моделі діагностували рідкісне захворювання, яке і вбило її.

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Померла популярна модель відомого бренду / Колаж Главред, фото Instagram/lucymarkovicc

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Від якого захворювання померла модель

Що з нею трапилося напередодні

12 квітня стало відомо про те, що померла фотомодель Люсі Маркович, яка вперше набула популярності як учасниця шоу "Топ-модель по-австралійськи", а потім професійно працювала моделлю для люксових брендів, включно з Givenchy і Versace.

Elite Model Management NYC, яка представляла модель, оголосила про смерть Маркович у четвер в Instagram. Маркович, яку пам'ятали як "яскраве сяюче світло", померла після "хороброї битви" з рідкісним захворюванням мозку, повідомила керуюча компанія. Їй було 27 років.

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Як повідомляє Los Angeles Times, Маркович страждала на артеріовенозну мальформацію мозку (АВМ), яку клініка Майо описує як "клубок кровоносних судин, що створює нерегулярні зв'язки між артеріями і венами в мозку". АВМ мозку порушує життєво важливий обмін кров'ю між легенями і серцем. Неясно, що викликає АВМ мозку.

У четверговому оголошенні Elite також згадали Люсі за її "неймовірне почуття гумору", її теплу і привабливу особистість і її любов до моделювання.

"Вона привнесла елегантність, силу і красу у свою роботу", - було сказано в заяві. "Але більше того, вона принесла себе - своє тепло, свій сміх, своє світло".

Сестра Маркович Олена Маркович також підтвердила смерть моделі в п'ятницю вранці. У спільному пості в Instagram з акаунтом своєї сестри Олена оплакувала свою сестру, написавши: "слова ніколи не опишуть слід, який ти залишила у всіх людях навколо тебе". Олена сказала, що не може повірити, що її "маленький близнюк Бембі" пішов і що її серце розбите "на нескінченну кількість осколків".

Люсі Маркович із Голд-Коста, Австралія, вперше продемонструвала свої здібності моделі як 16-річна учасниця дев'ятого сезону "Топ-модель по-австралійськи" у 2015 році.

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