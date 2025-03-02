"Хто ти без тата?": Олена Мозгова категорично відповіла хейтерам

Донька Миколи Мозгового зізналася, що докори переслідують її щодня.

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Олена Мозгова новини - Олена Мозгова розповіла, як переживає смерть батька / колаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

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За що дорікають Олені Мозговій

Як вона реагує на несправедливу критику

Музичний продюсер Олена Мозгова - донька легендарного співака і музиканта Миколи Мозгового. Він бачив в Олені артистку, але вона обрала для себе іншу сферу діяльності, в якій, втім, досягла значного успіху.

Однак нерідко Мозговій дорікають у тому, що самостійно кар'єрних висот вона б не досягла, якби не гучне ім'я її покійного батька. У своєму блозі в Instagram продюсерка зізналася, що не минає й дня без того, щоб не почути у свою адресу шпильок з цього приводу.

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Між тим продюсерці вистачає характеру і мудрості пропускати все це повз вуха. "Є особливий шар особєй, які не можуть і дня прожити, поки не напишуть: "І хто ти така без свого тата?" Я ніколи не веду з ними діалогів, ну немає про що і з ким. Мені немає потреби щось комусь доводити чи пояснювати, тому вони тихо йдуть в бан. А для решти скажу: так, без нього важко і досі, але я навчилась жити без його фізичної присутності. Так, я стала ще сильніша, так, я весь час вчусь і роблю, творю щось нове і по-новому, але я завжди відчуваю Його присутність і підтримку на іншому рівні", - пише Олена Мозгова.

Олена Мозгова новини - Олена Мозгова розповіла, як переживає смерть батька / instagram.com/olenamozgova1

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Хто така Олена Мозгова? Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

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