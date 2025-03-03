Леся Нікітюк відклала весілля з нареченим-військовим - що сталося

Нікітюк зізналася, чому не готується до весілля з Бабчуком.

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Леся Нікітюк весілля - ведуча розповіла, чому відклала церемонію / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Леся Нікітюк заручена з українським військовим

Ведуча зізналася, що поки не планує весілля

Українська ведуча, акторка і модель Леся Нікітюк на початку січня 2025 року заручилася з військовим Дмитром Бабчуком - пара повідомила про заручини всього через три місяці після того, як публічно заявила про свої стосунки.

Такий стрімкий розвиток роману породив безліч чуток, зокрема й про вагітність Нікітюк. Однак нещодавно Леді Ле зізналася: поспішати в її плани не входить - підготовка до весілля з Бабчуком стоїть на паузі.

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"Зараз дуже мало приводів для радості. Ми все ж таки дали відстрочку цій події (весіллю - прим. редактора), бо Дмитро на сьогодні є чинним військовослужбовцем. Ми поки що не можемо будувати графіки на це", - повідомила ведуча в інтерв'ю Люкс ФМ.

Вона також зазначила, що хотіла б пишне весілля з великою кількістю гостей і дотриманням народних традицій: "У мене у мами семеро похресників і в тата восьмеро. Ми переходили всі весілля. Всі ці українські традиції, де зять миє мамі ноги горілкою, а потім кропивою… Звичайно, я хочу щоб мамі таке зробили. Я хочу хороше таке весілля, де буде багато людей".

Хто така Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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