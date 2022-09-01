"Навіщо мене чіпати?": Шуфутинський вперше озвучив свою позицію щодо війни в Україні

Михайло Шуфутинський / скріншот

Музикант Михайло Шуфутинський вперше озвучив свою позицію у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну.

В інтерв'ю Youtube-каналу "Алена, блин!" виконавець пісні "Третье сентября" зізнався, що любить Росії і своє життя, тому і підтримує вбивства українців.

"Навіщо мене чіпати? Я - громадянин своєї країни. Живу в своєму місті. Розмовляю своєю мовою. Я не просто говорю, я думаю по-російськи. Я люблю своє життя. Ось і все. А що ще потрібно в житті? Більше нічого. Вона закінчується. Але поки вона є у нас, її треба любити. Тоді і життя буде нас любити", - заявив музикант.

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Разом з тим він зазначив, що хотів би щоб люди замість того, щоб вбивати один одного, навчилися перемагати страшні хвороби.

Раніше російська телеведуча Лєра Кудрявцева, яка до певного часу мовчала про напад Росії на Україну і про вбивства мирних громадян, нарешті озвучила свою позицію.

Також ми писали, що співак Авраам Руссо поповнив ряди артистів, які підтримують війну Росії проти України.

Він зізнався, що зараз не час "висміювати патріотизм" в РФ. Хоч він родом з Сирії (яку також бомбила Росія), але все ж вважає РФ своєю батьківщиною.

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