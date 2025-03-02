Святослав Вакарчук зізнався, чому Океан Ельзи ніколи не поїде на Євробачення

Вакарчук розповів незручну історію, яка сталася з гуртом на початку їхньої кар'єри.

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Святослав Вакарчук пояснив, чому Океан Ельзи не їде на Євробачення / колаж: Главред, фото: instagram.com/okeanelzy_official, t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Короткий зміст:

Океан Ельзи постійно відмовляється від участі в Євробаченні від України

Лідер колективу розповів, як на це рішення вплинув конкурс на початку їхньої кар'єри

Український гурт Океан Ельзи існує вже тридцять років. За цей час колектив завоював міжнародну популярність, однак на конкурсах на кшталт Євробачення нашу країну представляти відмовляється.

Для цього є своя причина, зізнався Святослав Вакарчук, лідер Океану Ельзи, в інтерв'ю Жені Яновичу. На початку кар'єри гурт брав участь у конкурсах, але після одного випадку прийняв рішення раз і назавжди припинити це.

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Океан Ельзи взяв участь у "Перлинах сезону": разом із ними до фіналу вийшов інший гурт - колективи набрали рівну кількість очок. Незважаючи на це, судді ухвалили рішення не розділити перемогу, а закріпити лише одне перше місце. І воно дісталося не ОЕ.

"За два виступи до кінця їм (іншому колективу - прим. редактора) теж дають 118 балів, як і нам. І треба сказати, що заслужено, – вони круто виступили. І ми розстроїлися, думали, що зараз будуть ділити ці два місця, будемо якось цю студію ділити з ними. А Океан Ельзи отримує другу премію. І наш приз був – чотири спортивні костюми. Висновок, який ми зробили, – ніколи не будемо брати участі в конкурсах, у яких визначають місця, в яких треба ставити, хто перший, хто другий, хто третій. І з того часу, яка б не була спокуса, яка б велика не була перед нами мета, у тому числі Євробачення, ми це рішення не змінювали й змінювати не будемо", - зазначає Святослав Вакарчук.

Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

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