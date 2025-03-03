"Ми щасливі": 77-річний Шуфутинський таємно одружився з 47-річною жінкою

На запитання про те, де було весілля, співак відповів, що "це секрет".

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Шуфутинський таємно одружився / колаж: Главред, фото: mikhail.shufutinsky / Instagram, скріншот

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Як давно познайомилася пара

Які обручки на пальцях

Російський 77-річний співак Михайло Шуфутинський зіграв весілля зі Світланою Юразовою, яка молодша за виконавця на 30 років. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що пара перебуває у стосунках уже кілька років. На церемонії вручення російської музичної премії "Вікторія" журналісти помітили в артиста і його коханої обручки.

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"Це діаманти. Каблучки робили на замовлення", - сказав Шуфутинський.

На запитання про те, де було весілля, співак відповів, що "це секрет".

"Хлопці, я не люблю про особисте розповідати. Найголовніше, що ми щасливі", - додав він.

Раніше Світлана танцювала в шоу-балеті Шуфутинського. Із шансон-артистом блондинка зблизилася 2015 року, коли він став вдівцем. Для нової обраниці артиста це теж другий шлюб. Від попереднього союзу у Світлани є донька.

До речі, раніше Михайло Шуфутинський вперше озвучив свою позицію у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну. В одному з інтерв'ю виконавець пісні "Третье сентября" зізнався, що любить Росію і своє життя, тому й підтримує вбивства українців.

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Хто такий Михайло Шуфутинський? Михайло Шуфутинський - радянський і російський естрадний співак, шансоньє, піаніст, виконавець, музичний продюсер. Заслужений артист Російської Федерації (2013).

У 2022 році підтримав вторгнення Росії в Україну, виступив у госпіталі перед пораненими окупантами. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

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