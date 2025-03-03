Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Ми щасливі": 77-річний Шуфутинський таємно одружився з 47-річною жінкою

Віталій Кірсанов
3 березня 2025, 18:48
166
На запитання про те, де було весілля, співак відповів, що "це секрет".
Шуфутинський
Шуфутинський таємно одружився / колаж: Главред, фото: mikhail.shufutinsky / Instagram, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Як давно познайомилася пара
  • Які обручки на пальцях

Російський 77-річний співак Михайло Шуфутинський зіграв весілля зі Світланою Юразовою, яка молодша за виконавця на 30 років. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що пара перебуває у стосунках уже кілька років. На церемонії вручення російської музичної премії "Вікторія" журналісти помітили в артиста і його коханої обручки.

відео дня

"Це діаманти. Каблучки робили на замовлення", - сказав Шуфутинський.

На запитання про те, де було весілля, співак відповів, що "це секрет".

"Хлопці, я не люблю про особисте розповідати. Найголовніше, що ми щасливі", - додав він.

Раніше Світлана танцювала в шоу-балеті Шуфутинського. Із шансон-артистом блондинка зблизилася 2015 року, коли він став вдівцем. Для нової обраниці артиста це теж другий шлюб. Від попереднього союзу у Світлани є донька.

До речі, раніше Михайло Шуфутинський вперше озвучив свою позицію у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну. В одному з інтерв'ю виконавець пісні "Третье сентября" зізнався, що любить Росію і своє життя, тому й підтримує вбивства українців.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, як музичний продюсер Олена Мозгова реагує на шпильки хейтерів, які дорікають їй у побудові кар'єри на імені покійного батька.

Також Святослав Вакарчук зізнався, чому Океан Ельзи ніколи не поїде на Євробачення. Український музикант розповів про незручний епізод в історії колективу.

Українська ведуча, акторка і модель Леся Нікітюк на початку січня 2025 року заручилася з військовим Дмитром Бабчуком - пара повідомила про заручини всього через три місяці після того, як публічно заявила про свої стосунки.

Читайте також:

Хто такий Михайло Шуфутинський?

Михайло Шуфутинський - радянський і російський естрадний співак, шансоньє, піаніст, виконавець, музичний продюсер. Заслужений артист Російської Федерації (2013).
У 2022 році підтримав вторгнення Росії в Україну, виступив у госпіталі перед пораненими окупантами. 7 січня 2023 року внесений до санкційного списку України осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    шоу-бізнес весілля Михайло Шуфутинський
    Новини партнерів
    Реклама

    Головне за день

    Більше
    Зеленський відповів на критику з боку США та заявив про "справжній мир"

    Зеленський відповів на критику з боку США та заявив про "справжній мир"

    20:44Війна
    Без нового "Мінська" і війська з авіацією: Британія оголосила позицію щодо України

    Без нового "Мінська" і війська з авіацією: Британія оголосила позицію щодо України

    20:20Світ
    Україну накриває сильне потепління: де буде +17 градусів

    Україну накриває сильне потепління: де буде +17 градусів

    19:41Синоптик
    Реклама

    Популярне

    Більше
    "Ти дивись, що коїться": Максим Галкін вразив підтримкою Володимира Зеленського

    "Ти дивись, що коїться": Максим Галкін вразив підтримкою Володимира Зеленського

    Гороскоп на завтра 4 березня: Ракам - надзвичайна сила, Скорпіонам - сюрприз

    Гороскоп на завтра 4 березня: Ракам - надзвичайна сила, Скорпіонам - сюрприз

    Експерти закликали вставляти сірники в грунт у березні: для чого це потрібно

    Експерти закликали вставляти сірники в грунт у березні: для чого це потрібно

    Трамп зустрінеться з Путіним швидше, ніж планувалося: у CNN розкрили деталі

    Трамп зустрінеться з Путіним швидше, ніж планувалося: у CNN розкрили деталі

    Де три відмінності між качками: лише "геній головоломок" відповість за 12 секунд

    Де три відмінності між качками: лише "геній головоломок" відповість за 12 секунд

    Останні новини

    20:44

    "Мир потрібен якнайшвидше": Зеленський відповів на критику з боку команди Трампа

    20:20

    Без нового "Мінська" і війська з авіацією: Британія оголосила позицію щодо України

    19:59

    Зменшує запалення й омолоджує: експерти назвали 8 причин їсти частіше цибулю

    19:57

    Драїти туалет вручну більше не треба: що потрібно додати в унітаз, простий метод

    19:55

    Як швидко прогнати крота з ділянки – народні методи та перевірені засоби

    Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

    19:47

    Тепер озиратиметься: СБУ оголосила путіністу Лепсу про підозру

    19:41

    Україну накриває сильне потепління: де буде +17 градусів

    19:26

    Очистите себе і дім від негативу: що потрібно викинути 4 березня, прикмети

    19:10

    Команда Трампа влаштувала цирк проти УкраїниПогляд

    Реклама
    19:05

    Трамп може заморозити військову допомогу Україні - Axios

    19:02

    Скільки зброї для України може заблокувати Трамп: аналітики оцінили масштаби

    18:55

    "Найгірша заява": Трамп різко розкритикував слова Зеленського щодо війни

    18:50

    "Це не багато": у Трампа назвали умови, які повинен виконати ЗеленськийВідео

    18:48

    "Ми щасливі": 77-річний Шуфутинський таємно одружився з 47-річною жінкою

    18:45

    Сорти огірків у відкритому грунті: що посадити для гарного врожаю

    18:44

    Мерц зробив заяву про перепалку Трампа із Зеленським і попередив Європу

    18:38

    Головна інфоциганка РФ отримала великий термін за фінансове шахрайство

    18:33

    "3 роки катувань в полоні": у Києві пройшла акція на підтримку кореспондента УНІАН ХилюкаВідео

    18:31

    Загадка для найгеніальніших: знайдіть кота, що сховався, за 7 секунд

    18:10

    Уже є кілька варіантів припинення вогню: що про це відомо

    Реклама
    17:29

    Білий дім вимагає відставки Зеленського: ким його хочуть замінити Трамп і Путін

    17:00

    Пригорілу їжу з посуду ідеально відчистить копійчаний засіб: що варто зробити

    16:58

    4 березня: яке церковне свято, день ангела і що не можна робити в піст

    16:10

    "Я хотіла піти від чоловіка через його перепади настрою": як вдалося врятувати шлюб

    16:09

    Квітучий сад за кілька хвилин: садівник розповів, що потрібно зробити в березні

    15:44

    Леся Нікітюк відклала весілля з нареченим-військовим - що сталося

    15:35

    Яка дівчина – мільярдер: складний тест на IQ, який "виб’є з колії" найрозумніших

    15:22

    Паштет, який тане в роті: ідеальний рецепт за 5 хвилин

    15:20

    "Завтра буде великий вечір": Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні

    15:19

    Податкові підсумки лютого: експерт розповів, що ховається за сухими цифрами

    14:50

    "Агресор дорого заплатить": Сирський розкрив деталі удару РФ по полігону ЗСУ

    14:46

    "Шоковані": у близькому оточенні Комарова заговорили про його розлучення

    14:37

    Загорнули і готово: приголомшливий м'ясний рулет із простих інгредієнтівВідео

    14:30

    Україну накриє справжня весняна погода: у яких областях буде сильне потепління

    14:15

    Чому не можна зберігати олію в кухонній шафі - відповідь здивує

    14:11

    Що чекає на Україну, якщо США зупинять підтримку: оцінка експерта

    14:09

    "Місячне перемир’я" в Україні: у FT дізналися, чи погодили Франція і Британія план

    14:07

    РФ рано радіє конфлікту Трампа і Зеленського, Україна продовжить отримувати зброю США – ЗагороднійВідео

    14:04

    Трамп заявив, що США повинні менше хвилюватися через Путіна: які у нього плани

    14:02

    "Я не винна": відома акторка зізналася, чому її не затверджують на ролі в кіно

    Реклама
    13:13

    Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом, але є умова

    13:08

    Роберт Дауні-молодший підлизався до росіян на Оскарі-2025 - деталіВідео

    13:08

    Погода в Києві у березні: у які дні без парасольки на вулицю краще не ходити

    12:55

    Ціни "пішли вгору": в Україні дорожчають популярні овочі і фрукти

    12:41

    "Рідна": Максим Галкін показав, який зараз вигляд має Алла Пугачова

    12:28

    Чи є загроза наступу РФ на півдні України: у ГУР озвучили тривожний прогноз

    12:09

    Марічка Падалко розповіла, куди зникла Лідія Таран і чим вона займається

    11:49

    Час змін: 3 знаки зодіаку, яким пощастить навесні 2025 року

    11:47

    Вдарить +17 градусів: стала відома дата різкого потепління

    11:47

    Відставка Зеленського: радники Трампа назвали нову умову перемир'я - Bloomberg

    Новини України
    Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
    Рецепти
    НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
    Привітання
    З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Цікаве
    Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
    Війна з Росією
    Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти