Справжній український вайб: Шон Пенн привіз із фронту символічне татуювання

Друг України і голлівудська знаменитість Пенн обрав незвичайний спосіб висловити свою солідарність.

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Шон Пенн в Україні - акторові зробили татуювання тризуба / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Минулого тижня Шон Пенн приїжджав в Україну

Він відвідував військових на фронті, де йому зробили тату

Оскароносний американський актор, режисер і громадський діяч Шон Пенн став однією з перших публічних особистостей, яка відвідала Україну в перший рік повномасштабної війни. Відтоді артист приїжджав до нашої країни 9 разів, і веде активну роботу з підвищення обізнаності про те, що відбувається тут.

В Україні Пенн був і минулого тижня. Він відвідав наших захисників на передовій, і привіз звідти незвичайний подарунок: тепер на його правому зап'ястку красується український державний символ - тризуб.

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Про це у своєму блозі у Facebook повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко. "Шон Пенн у девʼятий раз в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Приїздити в 2022 було модно, і стояла черга з охочих. А в 2025 приїздять тільки справжні друзі, які відчувають звʼязок з українською землею і нашими людьми. Тепер на згадку в тебе - татуювання тризубу, яке ти привіз із фронту. Дякуємо за все, Шоне!" - написав він, і опублікував фото нового натільного малюнка голлівудської зірки.

Шон Пенн в Україні - акторові зробили татуювання тризуба / facebook.com/leshchenko.ukraine

Шон Пенн в Україні - акторові зробили татуювання тризуба / facebook.com/leshchenko.ukraine

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