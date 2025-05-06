Тепер офіційно: Джіджі Хадід елегантно підтвердила роман із колишнім Ірини Шейк

Хадід і Купер перестали приховувати, що вони - пара.

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Джіджі Хадід і Бредлі Купер - пара офіційно підтвердила роман / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Про роман між Джіджі Хадід і Бредлі Купером відомо з 2023 року, проте пара не робила офіційних заяв про це

Манекенниця заявила про свої ніжні почуття публічно в День свого народження

Американська супермодель Джіджі Хадід днями відсвяткувала своє 30-річчя. З цієї нагоди було організовано вечірку в близькому колі манекенниці.

Знімки з урочистості з'явилися в її блозі в Instagram. На них вперше офіційно з'явився 50-річний актор Бредлі Купер - пара пристрасно цілувалася на тлі іменинного торта.

відео дня

"Мені так пощастило, що мені вже 30! Я відчуваю, як мені пощастило за кожну високу і низьку сходинку, за всі уроки і подарунки, які вони мені принесли. Я відчуваю себе такою щасливою! Мені так пощастило бути мамою, другом, партнером, сестрою, донькою, колегою для найнеймовірніших людей! Я чудово провела час, святкуючи, і це щастя - відчувати себе такою коханою!!! Я вдячна і з честю вступаю в нове десятиліття", - підписала фотографії модель.

Це - перше підтвердження роману між Хадід і Купером, яке виходило б особисто від закоханих. Про стосунки між Джіджі та Бредлі стало відомо ще наприкінці 2023 року - пара стає частою "здобиччю" папараці, проте публічних виходів у світ не робила й офіційних коментарів не давала до тридцятого Дня народження Хадід.

Джіджі Хадід і Бредлі Купер - пара офіційно підтвердила роман / instagram.com/gigihadid

У Джіджі Хадід були романи зі співаками Коді Сімпсоном, Джо Джонасом і Зейном Маліком. Від останнього в моделі восени 2020-го року з'явилася донька Кхаї. Пара була разом із 2015 по 2021 рік.

Бредлі Купер також має доньку - у травні 2017 року в стосунках актора з російською моделлю Іриною Шейк з'явилася Лея. Купер і Шейк зустрічалися з 2015 по 2019 рік. Також у артиста були романи з Рене Зеллвегер, Зої Салданою і Сьюкі Вотергаус.

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Хто така Джіджі Хадід? Джелена Нура "Джіджі" Хадід - американська супермодель палестино-голландського походження, одна з найбільш високооплачуваних моделей світу. Є обличчям кількох ліній Tom Ford, моделлю Victoria's Secret, знялася для календаря Pirelli 2015 року. Названа Міжнародною моделлю на церемонії Fashion Awards 2016 року. Джіджі брала участь у показах таких марок, як Marc Jacobs, Chanel, Michael Kors, Jean Paul Gaultier, Max Mara, Roberto Cavalli,Moschino, Missoni, Alberta Ferretti, Versace, Fendi, Oscar de la Renta, Anna Sui, Balmain, Miu Miu, Giambattista Valli, Tom Ford, Puma, Tommy Hilfiger, Burberry. Також брала участь у показах Victoria's Secret у 2015, 2016, 2018 і 2024 роках, повідомляє Вікіпедія.

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