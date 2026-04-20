'Ноти не витягнула': LELEKA втрапила в халепу на пре-паті Євробачення 2026

Співачка зіткнулася з проблемами на важливому заході напередодні конкурсу.

LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA, t.me/leleka_music

LELEKA виступила на пре-паті Євробачення

Представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA виступила в Лондоні на пре-паті конкурсу. Під час виступу артистка зіткнулася з проблемами, які вплинули на її спів. Відео виступу LELEKA з'явилося в Telegram-каналі "Єврофани. Новини Євробачення" і викликало бурхливе обговорення шанувальників.

Фанати помітили, що під час виконання конкурсної пісні Ridnym у співачки випав з вуха навушник, який допомагає артисту орієнтуватися в мелодії та чути себе в галасливій залі. Також LELEKA трохи помилилася в найскладнішій вокальній частині пісні з протяжною високою нотою.

LELEKA - пре-паті Євробачення 2026 / фото: t.me/leleka_music

"Ой, ой, не взяла? Буває, головне, щоб цього не сталося у Відні"

"Вона не вступила там, де мала, та й ноти не витягнула"

"У неї ще навушник випав"

"Бачу, що навушник витягла, значить, погано чула себе"

"У неї було незмикання голосових зв'язок. Це викликано або хворобою, або вона зірвала голос"

Сама LELEKA зв'язалася з шанувальниками і пояснила, що сталося під час виступу. Виявилося, що проблема була не тільки в технічній частині, але й у костюмі співачки. Для виконавиці підготували розкішну сукню з корсетом, однак у ній було практично неможливо співати.

Образ LELEKA для пре-паті Євробачення / фото: t.me/leleka_music

"Просто в корсеті майже неможливо нормально дихати, більше ніколи не буду одягати корсети на виступи. Майже нереально було співати в цьому", — написала LELEKA у своєму Telegram-каналі.

Коментар LELEKA / скрін з Telegram

Євробачення 2026 — коли відбудеться конкурс

Австрія готується прийняти ювілейний 70-й конкурс "Євробачення", який пройде у Відні. Півфінали Євробачення відбудуться 12 і 14 травня, а гранд-фінал — 16 травня. Всього в конкурсі візьмуть участь 35 країн — це рекордно низький показник з 2003 року.

Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що трагедія 18 квітня в Києві забрала життя відомого музиканта Ігоря Савченка. Про загибель учасника рок-гурту "Друге Сонце" повідомила засновниця колективу Марина Юревич. Колега повідомила, що в артиста залишилися дружина та маленька донька.

Також ігрова залежність 13-річного Мартіна Кіркорова зайшла так далеко, що підліток повністю відмовився від своїх колишніх захоплень. Щоб повернути сина до реальності, путініст Філіп Кіркоров вирішив вдатися до радикальних виховних заходів.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

