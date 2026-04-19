"Боролися до останнього подиху": Подкопаєва вперше вийшла на звʼязок після втрати

Спортсменка втратила найближчу людину.

Лілія Подкопаєва втратила маму

Лілія Подкопаєва втратила маму

Знаменита українська спортсменка Лілія Подкопаєва вперше зв'язалася зі своїми підписниками в Instagram після втрати найближчої людини. Раніше стало відомо про смерть матері гімнастки, Людмили Петриченко.

Подкопаєва опублікувала фотографію мами і написала зворушливе повідомлення в соцмережах. Спортсменка зізналася, що ця втрата залишиться непоправною для її родини. Рідні боролися за життя Людмили до останнього.

Лілія Подкопаєва звернулася до померлої мами

"9 днів без тебе. І кожен — як перший. Порожньо там, де ти була. Жахливо там, де ти повинна бути. Самотньо всюди, куди ти більше не прийдеш. Ми не здалися. Ми боролися — до останнього подиху, до останньої надії. Бо ти того варта. Бо ти гідна всього", — висловилася Лілія.

Спортсменка підкреслила, що пам'ять про Людмилу житиме в кожному члені родини. Лілія зворушливо звернулася до мами й пообіцяла, що її рідні будуть сильними.

Лілія Подкопаєва — родина

"Кажуть, Бог обирає найкращих. Тоді він точно знав, кого обирає. Мамо — твої дівчатка стають сильнішими. Твій онук росте і перемагає. А в дзеркалі — ти. Завжди ти. Ми любимо тебе. Більше, ніж слова можуть вмістити", — написала Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва

Про особу: Лілія Подкопаєва Лілія Подкопаєва — українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.

