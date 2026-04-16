"Буде не дуже сильним": конкурентка передбачила результат LELEKA на Євробаченні

Христина Трохимчук
16 квітня 2026, 11:38
Monokate вважає свою конкурентку претенденткою на високий результат.
LELEKA — Євробачення 2026
LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

Ви дізнаєтеся:

  • Катерина Павленко оцінила шанси LELEKA на Євробаченні
  • Яке місце посяде Україна в конкурсі

Відома українська співачка Катерина Павленко (Monokate), яка змагалася з LELEKA на Нацвідборі, висловилася щодо шансів представниці України на конкурсі Євробачення-2026. В інтерв'ю BLIK артистка несподівано заявила, що наша країна має хороші шанси посісти високе місце на конкурсі.

За словами Павленко, LELEKA може дуже добре виступити на головній сцені Європи, якщо їй допоможуть зробити якісну постановку. Катерина не вірить у прогнози букмекерів, які обіцяють Україні місце в кінці першої десятки.

LELEKA — Євробачення прогноз / фото: instagram.com, LELEKA

"Я думаю, що якщо вони підготують класний номер, вона дуже класно виступить", — висловилася Monokate.

Співачка вважає, що на користь LELEKA може зіграти й рівень пісень суперників. Катерина зазначила, що цього року конкуренція на конкурсі буде не найвищою.

Катерина Павленко - Євробачення / фото: instagram.com, Катерина Павленко

"Я просто послухала трохи пісень, які були цього року. Мені здається, що "Євробачення" буде не дуже сильним за піснями. Є великі шанси посісти хороше місце", — вважає Павленко.

Пісня України на Євробаченні 2026 — LELEKA "Ridnym"

Monokate (Катерина Павленко) / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що в ніч на 16 квітня 2026 року Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні, атакувавши Київ, Одесу, Дніпро та Харків. Українські знаменитості не залишилися осторонь трагедії і вже висловили свої співчуття та обурення в соцмережах.

Також Настя Каменських знову привернула до себе увагу неоднозначним вчинком. Під час перельоту співачка вирішила прорекламувати улюблений парфум прямо в салоні літака. Відео викликало шквал негативу в соцмережах — артистці навіть погрожували подати до суду.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Євробачення-2026 LELÉKA
