"Буде не дуже сильним": конкурентка передбачила результат LELEKA на Євробаченні

Monokate вважає свою конкурентку претенденткою на високий результат.

LELEKA — Євробачення 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, LELEKA

Катерина Павленко оцінила шанси LELEKA на Євробаченні

Яке місце посяде Україна в конкурсі

Відома українська співачка Катерина Павленко (Monokate), яка змагалася з LELEKA на Нацвідборі, висловилася щодо шансів представниці України на конкурсі Євробачення-2026. В інтерв'ю BLIK артистка несподівано заявила, що наша країна має хороші шанси посісти високе місце на конкурсі.

За словами Павленко, LELEKA може дуже добре виступити на головній сцені Європи, якщо їй допоможуть зробити якісну постановку. Катерина не вірить у прогнози букмекерів, які обіцяють Україні місце в кінці першої десятки.

"Я думаю, що якщо вони підготують класний номер, вона дуже класно виступить", — висловилася Monokate.

Співачка вважає, що на користь LELEKA може зіграти й рівень пісень суперників. Катерина зазначила, що цього року конкуренція на конкурсі буде не найвищою.

"Я просто послухала трохи пісень, які були цього року. Мені здається, що "Євробачення" буде не дуже сильним за піснями. Є великі шанси посісти хороше місце", — вважає Павленко.

Пісня України на Євробаченні 2026 — LELEKA "Ridnym"

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025 році. Україну на Євробаченні-2026 представить співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

