Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вжив жорстких заходів через залежність сина. Як повідомили російські ЗМІ, Мартін пристрастився до комп'ютерних ігор.
Залежність 13-річного підлітка прогресувала настільки, що він закинув позашкільні заняття і почав проводити весь вільний час за іграми. Мартін відмовився навіть від футболу, успіхами в якому так пишався його зірковий батько. Тому путініст вирішив взяти сина в жорсткі рамки і вжив суворих заходів.
"З інтернетом поки що ми покінчили, я прибрав усі шнури від усіх комп'ютерів. Він вкрав мого сина у спорту, цей інтернет", — зізнався Кіркоров.
Також Філіп вирішив підшукати синові нове захоплення і постановив, що якщо не подобається забивати м'ячі, то доведеться бити грушу. Співак віддав сина на заняття боксом.
"Бокс на першому місці. У нього чудовий тренер-бразилець", — поділився артист.
Про особу: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
