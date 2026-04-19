Раніше важила 135 кг: схудла солістка гурту KAZKA показала розкішну фігуру

Олександра Заріцька активно займається спортом.

Олександра Заріцька схудла / колаж: Главред, фото: instagram.com, kazka.band

Як зараз виглядає солістка KAZKA

Що допомогло схуднути Олександрі Заріцькій

Солістка відомого українського гурту KAZKA Олександра Заріцька здивувала шанувальників своїм перетворенням. Артистка виклала в Instagram знімки та відео зі своїх занять спортом.

Раніше співачка розповідала, що ще кілька років тому її вага сягала 135 кілограмів. Також вона не стежила за калорійністю харчування. Здається, що такі показники залишилися в далекому минулому, адже Заріцька почала активно займатися спортом і збалансувала раціон. Результат наполегливої праці приніс свої плоди — тепер зірці подобається власне відображення, а для вдалого фото не потрібно довго вибирати позу і втягувати живіт.

Як зараз виглядає Олександра Заріцька

"Той момент, коли тобі починає подобатися відображення в дзеркалі. Немає нічого приємнішого, ніж бачити результат своєї праці", — написала Олександра.

Раніше солістка KAZKA попередила шанувальників, що починати шлях до свого ідеального тіла варто з розумом. Для початку необхідно обов'язково проконсультуватися з фахівцями.

Олександра Заріцька займається спортом / фото: instagram.com, фото: instagram.com, kazka.band

"Я як людина, яка знає все про схуднення, харчування, спорт — але все одно маю рецидиви — цього разу в першу чергу звернулася до ендокринолога. Важливо з'ясувати з лікарем правильний підхід, здавати аналізи, які тобі призначили, і починати роботу", — порадила Заріцька.

Про особу: Олександра Зарицька Олександра Зарицька — українська співачка, солістка гурту "KAZKA" (з 2017 року). Учасниця шоу "Голос країни" (4 сезон — як учасниця, 12 сезон — тренерка команди "Другого шансу"), "Х-фактор" (8 сезон — посіла 7 місце у складі групи "KAZKA") та "Танці з зірками-8".

