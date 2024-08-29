Зірка "Слуги народу" розповів про знущання в поліції: "Били мене"

Арам Арзуманян розкрив подробиці жорсткого поліцейського допиту.

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Арам Арзуманян новини - Арам Арзуманян розповів, як його побили в поліції / колаж: Главред, фото: instagram.com/aram_dad

Український актор і комік Арам Арзуманян зізнався, що в юності був не найдисциплінованішим громадянином, і нерідко потрапляв у халепи. У зв'язку з цим йому доводилося спілкуватися з правоохоронними органами, і цей досвід був для артиста не найприємнішим.

Так в інтерв'ю для "сВідома розмова" Арзуманян розповів, що зараз із повагою ставиться до української поліції, але раніше він не був про неї високої думки через один неприємний інцидент.

Гумориста викликали на допит щодо одного з його товаришів, якого розшукували правоохоронці. У відділенні, зізнається Арам, він пережив фізичне та психологічне насильство.

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"Допитували і тими, я не знаю, НКВД-шними методами. Били мене. Всяке бувало. ... Я молодий хлопець, а вони починають тебе і психологічно тиснути, і фізично тиснути. Таке спілкування було. У мене було навіть таке, я знову повторюся, я був молодим гарячим хлопцем, і хуліганили ми, і опера, друга мого шукали. Вони кажуть, зайдіть поговоримо. Я молодий хлопець, нічого не розумію, я зайшов, я тільки поріг переступаю, абсолютно людина змінюється. Мені відразу подача в спину. Ми ж типу говорити прийшли, а з'ясувалося, що мене тут бити будуть. Давай розповідай, де він, що він? Я кажу, почекай, будемо говорити, або... І відразу подача. У живіт били", - каже актор.

"Знаєш, у мене змінилося враження з правоохоронцями. Зараз це правоохоронці, але колись це були "менти", - зазначив Арам Арзуманян і додав, що в дорослому віці зустрічався з одним із тих, хто застосував до нього силу. Під час бесіди працівник поліції вибачився перед коміком.

Хто такий Арам Арзуманян? Арам Арзуманян - український актор театру, кіно, телебачення, гуморист, комік вірменського походження. Найбільш відомий ролями в серіалах "Слуга народу", "Пацики", "Великі вуйки", фільмах "Скажене Весілля", "Скажене Весілля-2", "Скажене Весілля-3". Учасник шоу "Танці з зірками" (2020), веде блог у TikTok із понад 800 тис. підписників.

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