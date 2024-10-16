Колись українська співачка, а тепер зрадниця України Ані Лорак та її йога-бойфренд влаштувалися в терористичній Москві.
Тим часом, тендітний Ісаак Віджраку вже скаржиться на своє життя зі співачкою. Спекотний іспанець страждає від погоди і вже скаржиться на холодну погоду і перший сніг. Схоже, що в лютому сімейному щастю Лорак реально загрожує небезпека.
Зображуючи ридання, ніжний Віджраку видав на камеру: "Чому? Я іспанець! За що? Зараз же жовтень", - ниє чоловік.
Хто така Ані Лорак
Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.
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Раніше українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розповіла про трагедію з кумою Ані Лорак. Багато років вони були близькими подругами, але тепер спортсменка розчарована продажністю Кароліни Куєк.
А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на День народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.
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