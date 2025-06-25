Вирване серце: Тоня Матвієнко розповіла, чому хотіла піти від Мірзояна

Тоня Матвієнко розповіла про кризу у стосунках з Арсеном Мірзояном.

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Тоня Матвієнко про стосунки з Мірзояном / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Про що розповіла Тоня Матвієнко в інтерв'ю

Якими особистими подробицями поділилася співачка

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася у відвертому інтерв'ю про те, як будуються її стосунки зі співаком і чоловіком Арсеном Мірзояном.

Як розповіла вона в інтерв'ю Маші Єфросиніній, вона зібралася йти від свого чоловіка в період, коли народилася їхня дочка Ніна. За словами Матвієнко, Мірзоян у якийсь момент забув про її існування.

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Тоня Матвієнко прийшла на інтерв'ю / Фото скріншот

"У нього не було часу мені дзвонити. І якщо тури по два тижні... Він просто знав, що я вдома, із мамою, у мене все добре. Начебто так. А в нього такий зліт, увага, інтерв'ю, втома, може, захворів дорогою, йому взагалі було не до мене. Мене це страшенно ображало. Він мені казав: "Ти вибирай, або я буду вдома з малятком сидіти, або я буду гроші заробляти", - розповідає Матвієнко.

Тоня Матвієнко прийшла на інтерв'ю / Фото скріншот

За словами Матвієнко, вона довгий час терпіла, але потім зважилася на конкретні дії.

"Терпіла, терпіла, занадто, і він продовжував так далі, скажімо, знущатися, і все. І тут така точка була, все, я говорила: "Більше не можу". Я йому говорила: "Якщо в тебе немає часу на мене, відпусти мене, тому що я хочу теж бути щасливою. Я хочу, щоб той, хто зі мною в парі, приділяв мені також увагу". Мені, до речі, не потрібно багато уваги. Мені достатньо 5-10 хвилин, може, ввечері кіно подивитися, щось таке. Я розуміла, що це тому, що ми вже довго разом, що всі шлюби це переживають. Але я йому казала: "Зі мною так не буде. Або ти мені приділяєш увагу, або ми не разом. Я - жінка. Я заслуговую, щоб я була в ніжності та чоловічій увазі", - розповіла вона.

За словами Матвієнко, потрібно було так сказати, щоб він це почув.

Така ситуація таке повторилася вдруге. За словами Матвієнко, він узагалі не знав, що з нею робити. "Він, на щастя, не знає, що таке втрата матері. І в цей період він просто вирішив мене не чіпати. А мені хотілося іншого, мені хотілося "на ручки", - ділиться співачка.

Вона додає, що не говорила про це своєму чоловікові. "Коли в тебе вирване серце, ти не думаєш про те, щоб врятувати стосунки. Тобі просто погано", - каже вона.

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Як раніше писав Главред, українські відомі артисти і подружжя Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко, які не приховують, що в них бувають сварки, своєрідно "розставили крапки над і" і відкрили "виворіт" своїх стосунків у новому кліпі.

Раніше також Арсен Мірзоян зважився на зміни. Б'юті-перетворення від музиканта викликало суперечливі коментарі в мережі.

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