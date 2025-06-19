Дочка Бейонсе стала її точною копією: папараці вдалося "зловити" дівчинку

Блю Айві зі своїм батьком прогулялася вулицями Парижа.

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Донька Бейонсе стала її копією / Фото Instagram/ beyonce

Коротко:

Який вигляд має донька Бейонсе та Джей Зі

Де вдалося зняти дівчинку

Донька Бейонсе та Джей Зі Блю Айві виглядала як двійник своєї мами Бейонсе під час прогулянки Парижем з її батьком.

13-річна міні-копія співачки і репер були помічені під'їжджаючими до ресторану в Місті Любові в середу на чорному позашляховику, згідно з фотографіями, отриманими Page Six.

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Дівчинка була одягнена в сині мішкуваті штани-карго, вільну футболку з малюнком і сині кросівки Adidas Samba. Вона заплела волосся на спину в богемні коси без вузлів - стиль, який так любить її мама-поп-зірка.

55-річний Джей Зі був одягнений у повсякденну просту білу футболку, заправлену в джинси з поясом. Джей - уроджений Шон Картер - завершив образ сонцезахисними окулярами та черевиками Timberland пшеничного кольору.

Блю прикрила обличчя руками, коли її та її батька оточили захоплені шанувальники. Вона швидко вибігла з машини і попрямувала в закусочну. Передбачається, що дует батька і доньки відвідав Moët Hennessy, бренд, з яким у розкішного шампанського Джея Armand de Brignac є партнерські відносини.

Фото копії Бейонсе можна подивитися тут

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Главред писав раніше про те, що репер Jay Z відвідав прем'єру мультфільму Mufasa разом зі своєю сім'єю. Його дружина Бейонсе, її мати Тіна Ноулз і їхня дочка Блю Айві стояли поруч із репером, коли вони йшли червоною доріжкою. Він був одягнений у простий темно-коричневий костюм з білою сорочкою на ґудзиках і чорною краваткою.

Раніше також Бейонсе на своїй сторінці в Instagram, розповіла, з чого починалася її кар'єра. За словами суперзірки, вона починала виступати в перукарні, де працювала її мама. Співачка показувала себе перед клієнтами салону.

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Хто така Бейонсе Бейонсе - американська співачка в стилі R'n'B, актриса, танцівниця, музичний продюсер. Будучи дитиною, брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах, брала участь у шкільній художній самодіяльності. За даними Вікіпедії, Ноулз прославилася наприкінці 1990-х років, будучи солісткою жіночого R&B-гурту Destiny's Child. У березні 2021 року виконавиця вийшла на перше місце серед жінок за кількістю нагород премії "Греммі", на її рахунку 28 статуеток.

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