Найбагатші діти світу: приголомшливі суми дітей Бейонсе та Королівської родини

Цікаво, що із зіркових дітей працює тільки донька Бейонсе і Джей Зі.

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Зіркові та найбагатші діти світу / Колаж Главред, фото Instagram/badgalriri, скріншот

Деякі з найбагатших дітей світу накопичили приголомшливі статки за допомогою спадщини, трастових фондів і раннього знайомства зі славою.

Від британської королівської сім'ї до спадкоємців поп-музичних імперій, ці діти мають приголомшливі чисті активи, а деяким з них ще немає і 5 років.

Ви можете бути відносно забезпеченими до такої міри, що можете дозволити собі новітню ігрову систему або дорогі модні бренди, але діти з цього списку живуть у зовсім іншій реальності.

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Блу Айві - дочка Бейонсе і Джей Зі - 720 мільйонів доларів

Хоча Ялу Айві, дочка Бейонсе і Шона Картера (Jay-Z), отримала міцну економічну базу, вона також стала свого роду молодим підприємцем сама по собі.

Вона була авторкою і продюсеркою пісні "Brown Skin Girl" (2019) і озвучила аудіокнигу "Hair Love". Вона також озвучила К'яру у фільмі Муфаса і танцює в балеті, в шоу власної матері, отримуючи за виступ 40 000 доларів.

Рза - син Ріанни та її чоловіка A$AP Rocky - 943,5 мільйонів доларів

Вагітність Ріанни шокувала шанувальників, коли вона вперше показала свій животик на заході для своєї популярної лінії краси Fenty в січні 2022 року. Потім животик № 2 з'явився на шоу Superbowl Halftime Show у 2023 році роком пізніше.

Спільне багатство Ріанни та її чоловіка A$AP Rocky стане значною відправною точкою для їхньої доньки Rza і сина Riot Rose Mayers. Час покаже, чи успадкували ці діти зоряну силу і музичні здібності своїх батьків.

Син Ріанни - серед найбагатших дітей світу / Фото Instagram/badgalriri

Валентина Палома Піно - 2 мільярди доларів

Єдина дочка знаменитої акторки Сельми Гаєк та її чоловіка-мільярдера Франсуа Піно була практично забезпечена життям від самого народження. Багато хто вважає її найбагатшою дитиною в Голлівуді.

Хоча у її матері була вражаюча кар'єра в кіно, більша частина її спадщини дісталася їй від батька, який накопичив значні гроші за багато років роботи почесним головою люксової групи Kering.

Дочка Сальми Гаєк Палома / Фото Instagram/salmahayek

Принц Джордж - 4,5 мільярда доларів

Хоча на перший погляд він може здатися звичайною дитиною, недалеко від своєї сестри у своєму впливовому таланті просувати британські бренди вгору. Brand Finance назвав накопичувальну кар'єру Кейт і її сім'ї в моді основним фактором британської економіки.

Крім стилю, принц Джордж також є нинішнім і майбутнім бенефіціаром великого шматка королівських багатств завдяки своєму становищу в списку спадкоємців.

Наприклад, його дідусь-король, як повідомляється, подарував Джорджу ігровий набір у вікторіанському стилі за 23 000 доларів, розкішну споруду, що коштує трохи менше, ніж те, що середньостатистичний британський громадянин платить за оренду щороку.

Принц Джордж залишився недалеко від своєї сестри / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Принцеса Шарлотта - 5 мільярдів доларів

Шарлотта, яка народилася 2015 року, є найбагатшою королівською онукою нинішнього британського монарха, короля Карла III, і сама по собі впливова фігура в королівській родині.

"Ефект принцеси Шарлотти" нещодавно сформував британську індустрію моди, і багато вбрань, які вона одягала на заходи королівської сім'ї, швидко стали ходовими товарами.

Чистий капітал принцеси Шарлотти заснований на її прогнозованому економічному впливі, а не на її фактичному грошовому багатстві. Тим часом принцеса Кетрін зробила кроки, щоб захистити своїх трьох дітей від темної сторони знаменитості, поки вони не будуть готові вийти на світову сцену.

Принцеса Шарлотта - найбагатша дитина у світі / Фото Instagram/princeandprincessofwales

До слова, за інформацією іншого джерела на 6 та 7 місці розташувалися діти Кайлі Дженнер та Кім Кардаш'ян.

Цікаво, що багато експертів одноголосно хвалять виховання Бейонсе та Джей Зі. Їхня донька Блу Айві працює у своєї матері та заробляє пристойні гроші. Крім того, кажуть, що Бейонсе ретельно стежить за вбранням дочки, намагаючись обходити стороною відкриті вбрання.

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Главред писав раніше про те, що репер Jay Z відвідав прем'єру мультфільму Mufasa разом зі своєю сім'єю. Його дружина Бейонсе, її мати Тіна Ноулз і їхня дочка Блю Айві стояли поруч із репером, коли вони йшли червоною доріжкою. Він був одягнений у простий темно-коричневий костюм з білою сорочкою на ґудзиках і чорною краваткою.

Раніше також Бейонсе на своїй сторінці в Instagram, розповіла, з чого починалася її кар'єра. За словами суперзірки, вона починала виступати в перукарні, де працювала її мама. Співачка показувала себе перед клієнтами салону.

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