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Найбагатші діти світу: приголомшливі суми дітей Бейонсе та Королівської родини

Олена Кюпелі
24 червня 2025, 12:02
165
Цікаво, що із зіркових дітей працює тільки донька Бейонсе і Джей Зі.
Зіркові та найбагатші діти світу
Зіркові та найбагатші діти світу / Колаж Главред, фото Instagram/badgalriri, скріншот

Деякі з найбагатших дітей світу накопичили приголомшливі статки за допомогою спадщини, трастових фондів і раннього знайомства зі славою.

Від британської королівської сім'ї до спадкоємців поп-музичних імперій, ці діти мають приголомшливі чисті активи, а деяким з них ще немає і 5 років.

Ви можете бути відносно забезпеченими до такої міри, що можете дозволити собі новітню ігрову систему або дорогі модні бренди, але діти з цього списку живуть у зовсім іншій реальності.

відео дня

5 місце

Блу Айві - дочка Бейонсе і Джей Зі - 720 мільйонів доларів

Хоча Ялу Айві, дочка Бейонсе і Шона Картера (Jay-Z), отримала міцну економічну базу, вона також стала свого роду молодим підприємцем сама по собі.

Вона була авторкою і продюсеркою пісні "Brown Skin Girl" (2019) і озвучила аудіокнигу "Hair Love". Вона також озвучила К'яру у фільмі Муфаса і танцює в балеті, в шоу власної матері, отримуючи за виступ 40 000 доларів.

4 місце

Рза - син Ріанни та її чоловіка A$AP Rocky - 943,5 мільйонів доларів

Вагітність Ріанни шокувала шанувальників, коли вона вперше показала свій животик на заході для своєї популярної лінії краси Fenty в січні 2022 року. Потім животик № 2 з'явився на шоу Superbowl Halftime Show у 2023 році роком пізніше.

Спільне багатство Ріанни та її чоловіка A$AP Rocky стане значною відправною точкою для їхньої доньки Rza і сина Riot Rose Mayers. Час покаже, чи успадкували ці діти зоряну силу і музичні здібності своїх батьків.

Син Ріанни - серед найбагатших дітей світу
Син Ріанни - серед найбагатших дітей світу / Фото Instagram/badgalriri

3 місце

Валентина Палома Піно - 2 мільярди доларів

Єдина дочка знаменитої акторки Сельми Гаєк та її чоловіка-мільярдера Франсуа Піно була практично забезпечена життям від самого народження. Багато хто вважає її найбагатшою дитиною в Голлівуді.

Хоча у її матері була вражаюча кар'єра в кіно, більша частина її спадщини дісталася їй від батька, який накопичив значні гроші за багато років роботи почесним головою люксової групи Kering.

Дочка Сальми Гаєк Палома
Дочка Сальми Гаєк Палома / Фото Instagram/salmahayek

2 місце

Принц Джордж - 4,5 мільярда доларів

Хоча на перший погляд він може здатися звичайною дитиною, недалеко від своєї сестри у своєму впливовому таланті просувати британські бренди вгору. Brand Finance назвав накопичувальну кар'єру Кейт і її сім'ї в моді основним фактором британської економіки.

Крім стилю, принц Джордж також є нинішнім і майбутнім бенефіціаром великого шматка королівських багатств завдяки своєму становищу в списку спадкоємців.

Наприклад, його дідусь-король, як повідомляється, подарував Джорджу ігровий набір у вікторіанському стилі за 23 000 доларів, розкішну споруду, що коштує трохи менше, ніж те, що середньостатистичний британський громадянин платить за оренду щороку.

Принц Джордж залишився недалеко від своєї сестри
Принц Джордж залишився недалеко від своєї сестри / Фото Instagram/princeandprincessofwales

1 місце

Принцеса Шарлотта - 5 мільярдів доларів

Шарлотта, яка народилася 2015 року, є найбагатшою королівською онукою нинішнього британського монарха, короля Карла III, і сама по собі впливова фігура в королівській родині.

"Ефект принцеси Шарлотти" нещодавно сформував британську індустрію моди, і багато вбрань, які вона одягала на заходи королівської сім'ї, швидко стали ходовими товарами.

Чистий капітал принцеси Шарлотти заснований на її прогнозованому економічному впливі, а не на її фактичному грошовому багатстві. Тим часом принцеса Кетрін зробила кроки, щоб захистити своїх трьох дітей від темної сторони знаменитості, поки вони не будуть готові вийти на світову сцену.

Принцеса Шарлотта - найбагатша дитина у світі
Принцеса Шарлотта - найбагатша дитина у світі / Фото Instagram/princeandprincessofwales

До слова, за інформацією іншого джерела на 6 та 7 місці розташувалися діти Кайлі Дженнер та Кім Кардаш'ян.

Цікаво, що багато експертів одноголосно хвалять виховання Бейонсе та Джей Зі. Їхня донька Блу Айві працює у своєї матері та заробляє пристойні гроші. Крім того, кажуть, що Бейонсе ретельно стежить за вбранням дочки, намагаючись обходити стороною відкриті вбрання.

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Главред писав раніше про те, що репер Jay Z відвідав прем'єру мультфільму Mufasa разом зі своєю сім'єю. Його дружина Бейонсе, її мати Тіна Ноулз і їхня дочка Блю Айві стояли поруч із репером, коли вони йшли червоною доріжкою. Він був одягнений у простий темно-коричневий костюм з білою сорочкою на ґудзиках і чорною краваткою.

Раніше також Бейонсе на своїй сторінці в Instagram, розповіла, з чого починалася її кар'єра. За словами суперзірки, вона починала виступати в перукарні, де працювала її мама. Співачка показувала себе перед клієнтами салону.

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