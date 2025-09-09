Названо замовника вбивства популярного репера Тупака Шакура

Коротко:
- Що загрожує P.Diddy
- У якій справі він замішаний
Скандальний американський репер Шон Комбс, відомий як P Diddy, може бути замовником убивства репера Тупака Шакура. Про це пише USA Today із посиланням на свідчення Дуейна Девіса в суді.
Девіс, глава вуличної банди Crips, хотів допомогти своєму племіннику помститися. Напередодні Шакур сильно побив його.
Але у звіті Управління по боротьбі з наркотиками, що містить подробиці секретного допиту поліції, отриманого USA TODAY і представленого до суду на початку цього року, Девіс заявив, що у нього була ще одна причина переслідувати Шакура і Найта: Шон "Дідді" Комбс призначив нагороду в один мільйон доларів за голови цих двох.
Через кілька годин після побиття в готелі Шакур був застрелений з машини, що проїжджала повз. Він помер кілька днів потому.
Девісу висунули обвинувачення у вбивстві Шакура 2023 року. Звинувачення в тому, що Комбс організував убивство Шакура, було зазначено в заяві адвокатів Девіса пізніше того самого року, приблизно в той самий час, коли федеральні слідчі висунули Комбсу обвинувачення у скоєнні низки не пов'язаних між собою злочинів.
Ще два звинувачення в причетності Комбса до смерті Шакура спливли в документах, поданих у рамках серії цивільних позовів проти Комбса: він хвалився тим, що замовив убивство, і, можливо, оплатив орендований "Кадилак", який використовували для стрілянини з автомобіля, що проїжджав повз.
Убивство Шакура і вбивство його конкурента, репера Біггі Смоллса, застреленого в березні 1997 року, вже майже три десятиліття перебувають під пильною увагою як у ЗМІ, так і в судах.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що стало відомо про те, що проти американського актора і репера Шона "Дідді" Комбса (P. Diddy) висунуто нові серйозні звинувачення.
Стали відомі моторошні нові подробиці про сексуальні сеанси, які влаштовував репер Шон Комбс. Зокрема, свідчення давав працівник з ескорту Деніел Філіп.
Крім того, P. Diddy нібито використовував ваги, щоб переконатися, що жінки, запрошені на його скандальні вечірки "Freak Off", не важать більше 63 кілограмів.
Вас також може зацікавити:
- Репера Моргенштерна не пустили в ОАЕ: що сталося
- Смерть Ліама Пейна пов'язали з репером P.Diddy
- У Таїланді помер російський репер, не приходячи до тями
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред