Названо замовника вбивства популярного репера Тупака Шакура

Американському реперу загрожує черговий скандал, цього разу пов'язаний з убивством.

https://glavred.net/starnews/nazvan-zakazchik-ubiystva-populyarnogo-reppera-tupaka-shakura-10696502.html Посилання скопійоване

P.Diddy може бути можливим замовником убивства / Колаж Главред, фото Facebook/Diddy

Коротко:

Що загрожує P.Diddy

У якій справі він замішаний

Скандальний американський репер Шон Комбс, відомий як P Diddy, може бути замовником убивства репера Тупака Шакура. Про це пише USA Today із посиланням на свідчення Дуейна Девіса в суді.

Девіс, глава вуличної банди Crips, хотів допомогти своєму племіннику помститися. Напередодні Шакур сильно побив його.

відео дня

Але у звіті Управління по боротьбі з наркотиками, що містить подробиці секретного допиту поліції, отриманого USA TODAY і представленого до суду на початку цього року, Девіс заявив, що у нього була ще одна причина переслідувати Шакура і Найта: Шон "Дідді" Комбс призначив нагороду в один мільйон доларів за голови цих двох.

P.Diddy очікує новий скандал / Фото Instagram/ diddy

Через кілька годин після побиття в готелі Шакур був застрелений з машини, що проїжджала повз. Він помер кілька днів потому.

Девісу висунули обвинувачення у вбивстві Шакура 2023 року. Звинувачення в тому, що Комбс організував убивство Шакура, було зазначено в заяві адвокатів Девіса пізніше того самого року, приблизно в той самий час, коли федеральні слідчі висунули Комбсу обвинувачення у скоєнні низки не пов'язаних між собою злочинів.

Ще два звинувачення в причетності Комбса до смерті Шакура спливли в документах, поданих у рамках серії цивільних позовів проти Комбса: він хвалився тим, що замовив убивство, і, можливо, оплатив орендований "Кадилак", який використовували для стрілянини з автомобіля, що проїжджав повз.

Убивство Шакура і вбивство його конкурента, репера Біггі Смоллса, застреленого в березні 1997 року, вже майже три десятиліття перебувають під пильною увагою як у ЗМІ, так і в судах.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що стало відомо про те, що проти американського актора і репера Шона "Дідді" Комбса (P. Diddy) висунуто нові серйозні звинувачення.

Стали відомі моторошні нові подробиці про сексуальні сеанси, які влаштовував репер Шон Комбс. Зокрема, свідчення давав працівник з ескорту Деніел Філіп.

Крім того, P. Diddy нібито використовував ваги, щоб переконатися, що жінки, запрошені на його скандальні вечірки "Freak Off", не важать більше 63 кілограмів.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред